Sampdoria | due ostacoli per arrivare a Defrel

Sampdoria : 'Io e Sabatini siamo due sognatori. Il mercato è legato alle uscite' : Prima dell'incontro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "Mi sono riposato con i miei cari, ora sono pronto per una nuova stagione. Credo che Sabatini sia un grande conoscitore di calcio, ...

Sampdoria - la nuova idea per il centrocampo : Sabatini punta in alto! Intanto sfumano due affari… : Sampdoria pronta a muoversi dopo aver visto sfumare alcune trattative che sino a qualche giorno fa sembravano essere in dirittura d’arrivo La Sampdoria potrebbe veder sfumare due trattative che sembravano essere indirizzate verso una conclusione positiva. Majer non raggiungerà Genova ed anche Berisha rischia di saltare. Il neo dirigente doriano Sabatini, sta dunque tentando di mettere una pezza alla situazione, con una nuova idea per il ...

Sampdoria Napoli - partita sospesa due minuti per cori razzisti. Ferrero sotto la curva : “Queste cose non ci appartengono” : “I cori dei tifosi erano più per sfottò, visto il gemellaggio fra Genoa e Napoli, che per razzismo”. Così Marco Giampaolo al termine di Sampdoria-Napoli, che è stata sospesa per due minuti per via dei cori razzisti intonati dalla curva blu cerchiata. Il presidente Massimo Ferrero è anche andato sotto la curva per esprimere il proprio dissenso, poi rimarcato in conferenza stampa L'articolo Sampdoria Napoli, partita sospesa due ...