Samp | Giampaolo svela | ' Sono stato vicino alla panchina della Juve'

Calciomercato Sampdoria - il sostituto di Torreira e l’attaccante per Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria non sta a guardare, il club blucerchiato lavora intensamente sul mercato per rinforzare la squadra da consegnare al tecnico Giampaolo. Per l’attacco il nome più caldo è quello di Defrel del Roma, il problema principale fino al momento è rappresentato dall’ingaggio dell’ex Sassuolo. Entro le prossime ore Torreira diventerà un calciatore dell’Arsenal e la Sampdoria ha già ...

Sampdoria - Sabatini prepara un “pacchetto” per Giampaolo : triplo colpo in arrivo! : Sampdoria in procinto di chiudere tre affari molto importanti per il mercato doriano, Sabatini è pronto a colpire Sampdoria scatenata in questa fase di calciomercato. Dopo l’arrivo di Sabatini nella dirigenza, sono in arrivo i primi colpi della sua “era”. Nelle prossime ore potrebbe arrivare un triplo colpo per i blucerchiati, partendo dal portiere Jandrei Chitolina Carniel, estremo difensore 25enne della Chapecoense. Ma ...

Calciomercato Sampdoria - ecco l’attaccante per Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria sta per regalare l’attaccante al tecnico Giampaolo. Dopo l’ultima importante stagione il club blucerchiato ha intenzione di alzare l’asticella, nelle ultime ore mossa per il reparto offensivo. E’ fatta per Antonino La Gumina, accordo raggiunto con il Palermo e fumata bianca prevista entro le prossime ore. L’intesa è stata raggiunta sulla base di 7 milioni compresi ...

Serie A Sampdoria - Sabatini : «Giampaolo diventerà un fenomeno» : GENOVA - Durante la trasmissione "Italia nel pallone" in onda su Radio 2, il Responsabile dell'Area Tecnica della Sampdoria Walter Sabatini ha parlato del suo recente arrivo in blucerchiato: "Genova ...

Calciomercato Sampdoria - blitz Giampaolo-Osti-Sabatini a Milano : ecco i nomi in cima alla lista dei doriani : Dopo aver avuto il via libera di Marco Giampaolo, la Sampdoria si è buttata a capofitto su Antonino La Gumina del Palermo e Seko Fofana dell’Udinese Il mercato della Sampdoria è iniziato, il blitz andato in scena ieri a Milano tra Giampaolo, Osti e Sabatini ha dato il via alle trattative per quei giocatori inseriti all’interno di una lista ben precisa. Una volta ottenuto il via libera dell’allenatore, sono partite le operazione ...

Giampaolo applaude Ferrero : “Sabatini grande colpo per la Samp” : “Penso che Ferrero abbia fatto un grandissimo colpo, reputo Sabatini tra i migliori conoscitori di calcio”. L’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, commenta così l’arrivo di Walter Sabatini nel club blucerchiato come responsabile dell’area tecnica. “Ho avuto la fortuna di parlare con lui 4-5 volte e ho sempre sentito grande competenza. Ci siamo sentiti una volta in questo periodo, adesso partorirà ...

Sampdoria - Sabatini : "Giampaolo è quasi perfetto"

Calciomercato Sampdoria - blucerchiati scatenati : che colpi per Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria non si ferma per la prossima stagione, importanti movimenti per il club blucerchiato che punta a costruire una squadra sempre più importante da consegnare al tecnico Giampaolo. Nelle ultime ore sono sfumate le trattative per Lovro Mayer e Berisha ma secondo quanto riporta la ‘rosea’ altre trattative molto importanti. Tentativo per Jankto dell’Udinese, per la trequarti occhi su Gerson ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - sei nuovi innesti per Giampaolo : ecco come cambia l’11 [FOTO] : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, nelle ultime ore importanti trattative per regalare una squadra sempre più competitiva al tecnico Giampaolo. Per la difesa è fatta per il centrale Colley, investimento da poco meno di 10 milioni di euro. Per il centrocampo ai dettagli le trattative per Berisha e per Lovro Majer, continua la ricerca al sostituto di Torreira, in pole al momento c’è Viviani. ...

Sampdoria-Giampaolo - ecco l’esito dell’incontro : le ultime in casa blucerchiata : Nelle ultime ore è andato in scena un incontro tra Sampdoria e Giampaolo, importanti indicazioni per il futuro. L’ultima stagione per il club blucerchiato è stata positiva, adesso l’obiettivo è quello di alzare l’asticella, l’incontro di oggi ha avuto esito positivo. Continua il rapporto dunque tra le parti, la certezza era arrivata soprattutto dopo l’accordo tra il Napoli ed Ancelotti, difficile pensare ad altre ...

Giampaolo resta alla guida della Samp : Marco Giampaolo continuerà anche l'anno prossimo la sua avventura sulla panchina della Sampdoria. Fumata bianca nell'incontro avvenuto questo pomeriggio a Roma negli uffici dell'avvocato Antonio Romei,...

Sampdoria - Giampaolo incontra la società : avanti insieme : Una stagione positiva, dopotutto, se guardata con la prospettiva dello scorso agosto. Senza i pezzi pregiati, con le cessioni di Skriniar, Schick e Muriel alle grandi del calcio europeo, era difficile ...

Sampdoria - incontro Ferrero-Giampaolo : le ultime sulla panchina blucerchiata : La Sampdoria ha concluso la stagione, è stato un campionato che può essere considerato positivo. Nel frattempo secondo quanto riporta l’Ansa avverrà domani a Roma l’incontro tra il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo, si parlerà del futuro. All’appuntamento presenti anche altri dirigenti del club ligure: incontro per valutare per il futuro di Giampaolo in panchina. Il tecnico ha ...