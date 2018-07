Salvini risponde a Veronesi | Buon viaggio

Migranti - Salvini risponde alla lettera di Veronesi a Saviano : «Ottima idea : buon viaggio» : Il ministro dell'Interno Salvini risponde alla lettera aperta di Sandro Veronesi al Corriere sui Migranti . Lo scrittore si rivolge a Roberto Saviano e lo invita a «mettere i nostri corpi sulle navi ...

Diritto d’asilo - una contro-circolare per rispondere a Salvini : Ho letto la circolare numero uno dell’attuale ministro dell’interno. Contiene sostanzialmente due messaggi semplici: la “riduzione dei tempi” per l’esame delle domande di protezione internazionale e la “raccomandazione” (dai toni perentori) a tutte le autorità competenti di seguire l’interpretazione (restrittiva) di una recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di protezione umanitaria. L’idea di base sarebbe quella di dare ...

Da Pontida Salvini risponde per le rime a Fico : "I porti sono e resteranno chiusi" : "È un'opinione personale. Io rispetto le opinioni di tutti, poi ci sono un governo e un ministro che fa. I porti sono e resteranno chiusi". Matteo Salvini tira dritto. Da Pontida, caricato dalle migliaia di camicie verdi accorse per il raduno annuale, il vicepremier e ministro dell'Interno risponde senza esitazioni a chi, nelle ultime ore, aveva espresso una linea molto diversa sui migranti e sulla gestione dei barconi ...

Chef Rubio risponde a Salvini : Le barche dietro di me non trasportano i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto agli italiani : "Buonasera amici, che fate? Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto agli italiani": recita così il post che Chef Rubio, alias Gabriele Rubini, ha pubblicato su Instagram. Un post che ha raccolto in poche ore oltre 25mila "mi piace" e che fa il verso ad quello pubblicato da Matteo Salvini, in cui il ministro dell'Interno scriveva: "Buona serata amici, che fate? P.s. Tranquilli, ...

Vaccini - Burioni risponde a Salvini : “Non sono inutili e tantomeno dannosi” : Le parole sull’utilità dei Vaccini di Matteo Salvini hanno sollevato una polemica senza precedenti su un tema già delicato e caldo. Stavolta a rispondere a Ministro dell’Interno è stato l’Istituto superiore di Sanità con un comunicato ufficiale."Le malattie prevenibili con i Vaccini tornerebbero. Anche se un'igiene migliore, il lavaggio delle mani e l'acqua pulita contribuiscono a proteggere dalle malattie infettive, queste malattie si ...

[L'esclusiva] "Per Salvini dieci vaccini sono troppi. Risponde la ministra della Sanità" : Il ministro dell'Interno ha voluto dire la sua anche su questioni che riguardano la Salute. Immediata la replica della ministra Grillo: "Prenderemo le decisioni opportune in accordo con gli alleati di ...

L'Istituto Superiore di Sanità risponde a Salvini : "Senza vaccini - le malattie rare mortali ricompaiono" : "Se le persone non si vaccinassero, in breve tempo comparirebbero di nuovo malattie diventate poco frequenti, come la la difterite, la pertosse, il morbillo, la parotite". È così che L'Istituto Superiore di Sanità risponde alle parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che in mattinata, ai microfoni di Radio Studio54, emittente toscana, affermava che "dieci vaccini obbligatori sono inutili e talvolta dannosi". Parole ...

Vaccini - il ministro Giulia Grillo risponde a Salvini : “Su obbligo possiamo discutere - ma la scienza non la fa la politica” : Stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore capace da una parte di garantire la frequenza dei bambini negli asili nido e che dall'altra parte metta al centro del dibattito parlamentare la revisione dell'impianto del D.L Lorenzin", con queste parole il ministro della Salute Giulia Grillo ha replicato alle affermazioni di Matteo Salvini sui Vaccini.Continua a leggere

Saviano risponde a Salvini : "Sei un buffone" : È arrivata la dura replica di Roberto Saviano a Matteo Salvini. Il Ministro questa mattina aveva avanzato l'ipotesi di togliere la scorta allo scrittore anti-camorra, sostenendo la necessità di "valutare come gli italiani spendono i loro soldi". Un compito che - è bene precisarlo - non rientra tra le prerogative del Ministro dell'Interno. Saviano ha risposto attaccandolo frontalmente pubblicando un video, chiedendo al Ministro se "pensa di ...