Salvini ricevuto da Mattarella | “Incontro cordiale | si è parlato di temi legati al

Matteo Salvini : "Ho ricevuto oltre 50 minacce di morte. Ministro della malavita Saviano lo dica a qualcun altro" : "Nessun Ministro è stato diffamato come me, mi sono arrivate oltre 50 minacce di morte". Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e Ministro dell'Interno, a Radio Capital. "Ministro della malavita Saviano può dirlo a qualcun altro. A me la mafia fa schifo e voglio togliergli fino all'ultima mutanda". Sulla scorta al giornalista, il Ministro precisa: "Non sono io che decido. Chi di competenza valuterà".Quanto al vertice Ue, ...

Soros : molto preoccupato per influenza Russia su nuovo governo italiano. Salvini : mai ricevuto lira - euro o rublo : Così il finanziere George Soros, che ha partecipato all'ultima giornata del festival dell'Economia di Trento.

Soros : “Relazione stretta Salvini-Putin”. Il leghista : “Mai ricevuto soldi - vergogna” : Il finanziere George Soros, ospite del Festival dell'Economia di Trento: “C'è una stretta relazione tra Matteo Salvini e Putin. Non so se Putin effettivamente finanzia il suo partito, questa è una questione che l'opinione pubblica italiana ha il diritto di approfondire, l'opinione pubblica italiana ha diritto di sapere se Salvini è a busta paga di Putin”.Continua a leggere

Salvini replica alle parole di Soros."Non ho mai ricevuto soldi dalla Russia" : "Non ho mai ricevuto una lira, un euro o un rublo dalla Russia, ritengo Putin uno degli uomini di Stato migliori e mi vergogno del fatto che in Italia venga invitato a parlare uno speculatore senza scrupoli come Soros". Lo afferma il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini replicando a George Soros.Il finanziere ungherese, ospite del Festival dell'Economia di Trento, si era detto "molto preoccupato" della vicinanza del nuovo ...

Governo - Di Maio : “O politico o voto anticipato”. Capo M5s ricevuto al Quirinale. Salvini : “Si riprova? Solo con Savona” : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi in Italia è ancora una volta dedicata all’attesa. Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha visto in mattinata Sergio Mattarella e ha rimandato la consegna della lista dei ministri: se entro stasera, secondo quanto dicono le ultime ...