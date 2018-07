Salvini per mezz'ora da Mattarella

: Andrea Camilleri, papà di Montalbano, lancia l'allarme: 'Attorno a Salvini lo stesso consenso che sentivo per Musso… - HuffPostItalia : Andrea Camilleri, papà di Montalbano, lancia l'allarme: 'Attorno a Salvini lo stesso consenso che sentivo per Musso… - repubblica : Oggi su @repubblica?? Camilleri: 'C’è un brutto consenso per le tesi estremiste di Salvini che mi ricorda quello del… - marcofurfaro : Abbiamo un vicepremier che ironizza sulla #magliettarossa che le madri mettono ai bambini che scappano dalla guerra… -

Il vicepremier e ministro dell'Internoha lasciato il Quirinale dopo un incontro di poco più di 30 minuti con il Capo dello Stato,. Ieri, in vista dell'incontro aveva detto: "Gli dirò quello che stiamo facendo ma soprattutto che l'Italia è una Repubblica democratica e che gli gli unici che decidono sono gli italiani con il loro voto"."Io non ce l'ho con la magistratura",ma "se qualcuno usa toga e stipendio pubblico per fare politica,non va bene.Giustizia è troppo seria per usarla per fini politici".(Di lunedì 9 luglio 2018)