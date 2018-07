Salvini | «Migranti | bloccherò il rientro da Germania e Austria»

Migranti - Procuratore Spataro : "direttive contro odio razziale"/ Salvini : 'Chiudere porti un dovere' : Migranti e razzismo, Torino: Procuratore capo Spataro 'non vietare attracco barconi nei porti italiani'. Nuove direttive contro 'l'odio razziale'.

Polemica sui migranti tra Spataro e Salvini : "Se per assurdo un barcone di immigrati attraccasse ai Murazzi del Po, nessuno potrebbe vietare alle persone a bordo di scendere. Se questo dovesse accadere noi faremmo accertamenti". Così il ...

Migranti - giovedì il vertice di Innsbruck : Salvini frenato sulle missioni europee - mercoledì nuovo incontro con Conte : “Al vertice di Innsbruck di giovedì presenteremo un nostro documento. La nostra priorità è la difesa delle frontiere esterne“. Matteo Salvini parla al termine del faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte in vista della riunione dei ministri dell’Interno europei nella città austriaca. I due si incontreranno ancora mercoledì per decidere la linea italiana, ma intanto dalle parole del ministro degli Interni è sparita l’idea ...

Salvini DA MATTARELLA : “TEMA MIGRANTI - NO FONDI LEGA”/ Di Pietro : “atto debolezza del Colle - M5s omertosi” : SALVINI da MATTARELLA "giudici non in discussione". Ultime notizie, incontro al Colle, Roberto Calderoli sottolinea: "FONDI Lega non sono spariti, è tutto certificato"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 20:33:00 GMT)

Vertice Conte-Salvini sui migranti : il governo non vuole più sbarchi in Italia : Al prossimo Vertice di Innsbruck il governo Italiano parlerà "con una sola voce" e presenterà una serie di richieste: no ai movimenti secondari, insistere sul rafforzamento della protezione delle frontiere esterne e per un serio ricollocamento europeo dei richiedenti asilo, sì al sostegno alla Libia e a un ripensamento sulle varie missioni europee in particolare sulla parte che prevede che chi viene salvato sia portato automaticamente in ...

Migranti : Orlando - Salvini tenta di intimidire magistrati : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Il procuratore di Torino spiega che c’è una norma derivante dai trattati internazionali che impedisce di chiudere i porti alle persone che necessitano di soccorso.Il ministro degli interni lo invita a candidarsi alle elezioni. Non funziona così. Almeno nei paesi dove vige lo stato di diritto”. Lo scrive Andrea Orlando del Pd su Facebook dopo il tweet di Matteo Salvini sulle dichiarazioni di ...

Migranti : 11/7 vertice Conte-Salvini : ANSA, - ROMA, 9 LUG - E' previsto per domani 10 luglio un incontro tecnico sull'immigrazione, mentre mercoledì 11 ci sarà una seconda riunione tra il ministro e vicepremier Matteo Salvini e il ...

Migranti : governo - serve ripensamento missioni Ue. Salvini : 'Più risorse a Libia' : Il governo cerca una linea comune sui Migranti in vista del vertice tra i ministri dell'Interno di Roma, Vienna e Berlino. No ai movimenti secondari , insistere sul rafforzamento della protezione ...

Migranti : Salvini - da procuratore Spataro idea bizzarra : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Forse il procuratore capo di Torino pensa che l’intera Africa possa essere ospitata in Italia? idea bizzarra”. Lo scrive su twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, postando un articolo in cui il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, parla di nuove direttive contro l’odio razziale e di sbarchi: “Non si può respingere in mare gli immigrati e non vagliare la loro ...

Salvini : Spataro in disaccordo su migranti? si presenti prossime elezioni : Roma – “Sono sorpreso dalle parole del procuratore di Torino. Bloccare i porti non e’ un diritto ma un dovere. Se qualcuno la pensa diversamente puo’ candidarsi alle prossime elezioni”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti a margine di una conferenza su un protocollo di prevenzione degli incendi in estate, in merito alle dichiarazioni del procuratore capo di ...