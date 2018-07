Salvini- Mattarella | confronto su Libia | sicurezza | terrorismo

Salvini : Con Mattarella incontro positivo e costruttivo : Teleborsa, - "E' stato un incontro utile positivo e costruttivo". Sono queste le prime parole del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini al termine dell'incontro di oggi 9 luglio, con il ...

Fondi Lega - Di Pietro : “Mattarella riceve Salvini? Mi amareggia - è atto di debolezza. M5s? Silenzio omertoso” : “Salvini? In qualità di cittadino, può anche dissentire dalla sentenza sui Fondi della Lega. Ma non è accettabile che un ministro dell’Interno chieda al presidente della Repubblica, e cioè al presidente del Csm, di intervenire su quei magistrati che hanno emesso quella sentenza. Questa è una rottura del patto democratico“. E’ il duro j’accuse dell’ex leader dell’Idv, Antonio Di Pietro, contro il leader ...

Salvini da Mattarella : "Incontro positivo". I temi : migranti - mafie - sicurezza : Il vicepremier e titolare del Viminale a colloquio per mezz'ora col capo dello Stato. Non si sarebbe parlato del rapporto Lega-magistrati

Incontro Salvini-Mattarella - il Quirinale : 'Trattati solo temi di politica interna' : Il leader della Lega aveva a gran voce parlato di "attentato alla democrazia" nei confronti di una forza politica italiana portato avanti da alcuni giudici. Il tema del rapporto politica-magistrati e,...

Ora Di Pietro protesta : "Mattarella non riceva Salvini al Quirinale" : E mi amareggia ancora di più che il Movimento Cinque Stelle, che per queste cose ha dato sempre battaglia, oggi dica che si tratta di una sentenza politica' .

Mattarella riceve Salvini : "Incontro sui temi del ministero : utile - positivo e costruttivo" : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. L'incontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato "utile, positivo e costruttivo". Lo sostiene lo stesso Salvini.Al centro del colloquio, definito molto cordiale, i temi dell'immigrazione, della ...

Mattarella a colloquio per mezz'ora con Salvini : si è parlato solo di migranti e mafie : Faccia a faccia fra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro dell'interno, Matteo Salvini. L'incontro al Quirinale, durato poco più di mezz'ora, è stato definito dal titolare del Viminale "utile, positivo e costruttivo". Salvini ha lasciato il Colle in auto diretto a Palazzo Chigi, per una riunione, convocata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul ...

Salvini a colloquio da Mattarella : «Il mio obiettivo prima gli italiani» : Matteo Salvini è arrivato al Quirinale per un incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il ministro dell'Interno è arrivato da solo, in auto, con la scorta. Nei giorni scorsi, ...

Salvini per mezz'ora da Mattarella : 12.50 Il vicepremier e ministro dell'Interno Salvini ha lasciato il Quirinale dopo un incontro di poco più di 30 minuti con il Capo dello Stato,Mattarella. Ieri Salvini, in vista dell'incontro aveva detto: "Gli dirò quello che stiamo facendo ma soprattutto che l'Italia è una Repubblica democratica e che gli gli unici che decidono sono gli italiani con il loro voto"."Io non ce l'ho con la magistratura",ma "se qualcuno usa toga e stipendio ...

Salvini da Mattarella "giudici non in discussione"/ Ultime notizie - Calderoli "fondi Lega non sono spariti" : Salvini da Mattarella "giudici non in discussione". Ultime notizie, incontro al Colle, Roberto Calderoli sottolinea: "fondi Lega non sono spariti, è tutto certificato"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:31:00 GMT)

Immigrazione e i 49mln della Lega : oggi l'incontro tra Mattarella e Salvini : E' un Salvini particolarmente carico e battagliero quello che salirà al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato in tarda mattinata. Il colloquio chiesto ripetutamente dal Vice Premier all'...