Salvini | incontro con Mattarella utile | positivo e costruttivo

Salvini da Mattarella : "Incontro utile - positivo e costruttivo" : 13.00 - Si è concluso l'incontro tra Matteo Salvini e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e tutto quello che sappiamo al momento arriva dal Ministro dell'Interno, che all'uscita del Quirinale si è limitato a dichiarare che si è trattato di un "incontro utile, positivo e costruttivo".Sequestro conti Lega, oggi Salvini da Mattarella: "Dirò che decidono gli italiani col loro voto"9 luglio 2018 - Matteo Salvini salirà oggi al ...

Salvini a colloquio per mezz'ora con Mattarella : "Incontro utile - positivo e costruttivo" : Faccia a faccia fra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro dell'interno, Matteo Salvini. L'incontro al Quirinale, durato poco più di mezz'ora, è stato definito dal titolare del Viminale "utile, positivo e costruttivo". Salvini ha lasciato il Colle in auto diretto a Palazzo Chigi, per una riunione, convocata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul ...

Immigrazione e i 49mln della Lega : oggi l'incontro tra Mattarella e Salvini : E' un Salvini particolarmente carico e battagliero quello che salirà al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato in tarda mattinata. Il colloquio chiesto ripetutamente dal Vice Premier all'...

Lunedì al Quirinale l'incontro tra Mattarella e Salvini : Sergio Mattarella e Matteo Salvini si vedranno Lunedì a mezzogiorno al Quirinale. Ad annunciarlo è lo stesso ministro dell'Interno e segretario della Lega. 'Lunedì a mezzogiorno incontrerò il ...

Mattarella : sì a incontro con Salvini - lunedì - ma non si parla di magistrati : Il Ministro dell'Interno e leader della Lega aveva chiesto un incontro con il Capo dello Stato dopo la sentenza della Cassazione sul sequestro dei fondi del suo partito. La precisazione del Quirinale: ...

Lunedì incontro Salvini-Mattarella : non si parlerà di magistratura - : Salvini: "E' sentenza politica" Symbola, Realacci: 'Essere buoni conviene anche alle imprese' 6 luglio 2018 Nessun commento Symbola, Tripoli , Unioncamere, : 'La coesione aiuta la competizione' 6 ...

Fondi Lega - Colle : all'oscuro di contatti per incontro con Salvini | : Il segretario del Carroccio è tornato sulla vicenda dei 49 milioni che la Procura di Genova ha chiesto di sequestrare e ha chiesto di poter vedere il Presidente della Repubblica. Anm: "...

Fondi Lega - Quirinale : all'oscuro di contatti per incontro con Salvini | : Il segretario del Carroccio è tornato sulla vicenda dei 49 milioni che la Procura di Genova ha chiesto di sequestrare e ha chiesto di poter vedere il Presidente della Repubblica. Anm: "...

Fondi della Lega - il Colle frena : ?"All'oscuro dell'incontro con Salvini" : Sono fonti vicine alla Lega a far trapelare che sono già in corso contatti tra il partito e il Quirinale e che al rientro dalla missione dalla Lituania di Sergio Mattarella ci sarà la possibilità di individuare una data per un incontro con Matteo Salvini. Quest'ultimo vorrebbe affrontare col capo dello Stato la decisione della Cassazione di dare il permesso ai pm di Genova di sequestrare i Fondi della Lega, andando a cercali "ovunque siano", ...

Sergio Mattarella smentisce l'incontro con Matteo Salvini : 'All'oscuro di ogni contatto' : Con poche parole, il Quirinale 'gela' Matteo Salvini . 'Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , è impegnato in una visita all'estero ed è all'oscuro di ogni contatto'. È quanto trapela ...

Fondi Lega - il Colle gela Salvini 'All oscuro di ogni contatto su un incontro'. Bonafede 'Le sentenze vanno rispettate' : ROMA - Un botta e risposta con il ministro della Giustizia. Una gaffe con il Quirinale. È una giornata difficile quella vissuta dalla Lega. Il caso è sempre quello dei 49 milioni di euro da rimborsare ...

Italia-Libia : incontro ministro Salvini e vicepremier Maiteeq - collaborare per fine embargo e a futuro sviluppo rapporti economici : Nel suo discorso il ministro dell'Interno italiano ha posto attenzione all'importanza degli incontri avvenuti tra Maiteeq e i rappresentanti dei ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e ...

Fondi Lega - Anm : “intervento Quirinale incostituzionale”/ Incontro Salvini-Mattarella : Pd parte all’attacco : Fondi Lega, ira Anm contro Salvini: "incostituzionale l'appello al Colle e a Mattarella". Ultime notizie su sequestro conti del Carroccio: Di Maio, "solo scandalo sui rimborsi di Bossi"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:59:00 GMT)

La Lega chiede un incontro a Mattarella dopo la sentenza della Cassazione. L'escalation di Salvini : dopo l'attacco alla magistratura per la decisione della Cassazione di sequestrare i propri conti "ovunque si trovino", la Lega fa un salto di qualità e arriva a tirare in ballo Sergio Mattarella. Con un quadro davvero irrituale in cui c'è un leader di partito, nonché ministro dell'Interno e vicepremier, che chiede al Capo dello Stato, che è anche presidente del Consiglio superiore della magistratura, di intervenire su ...