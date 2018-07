Salvini guadagna il 10 | 4 % dal voto Ma il M5S è ancora il primo partito

Migranti : Salvini - pronto a restituire controlli a Brennero - ci guadagnamo : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – L’Austria è pronta a chiudere i confini? “Per noi sarebbe un affare. Sono più quelli che tornano in Italia di quelli che vanno in Austria. Sono pronto già da domani a restituire i controlli al Brennero perché l’Italia ha solo da guadagnarci”. Lo dice il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini , intervistato da Rainews24. L'articolo Migranti : Salvini , pronto a restituire ...

Salvini e la Flat Tax : 'L'obiettivo è far guadagnare tutti' : Nell'Aula della Camera, prima del dibattito del voto di fiducia a Conte, Matteo Salvini rivendica le ragioni della Flat tax [VIDEO], cavallo di battaglia della Lega in campagna elettorale e uno dei punti del contratto di governo con l'M5S. Salvini dice che chi guadagna di più deve pagare meno tasse, perché spende ed investe di più, l'importante è che ci guadagnino tutti. Aggiunge dicendo che chi guadagna di più, risparmia di più, investe di più, ...

Salvini : “Con Flat tax ci guadagnano tutti” : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “L’importante è che ci guadagnino tutti: se uno fattura di più, risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più, e crea lavoro in più”. Così Matteo Salvini, neoministro dell’Interno, ai microfoni di Radio anch’io (Rai Radio1), rispondendo a una domanda sulla Flat tax. Al giornalista che gli faceva notare come secondo alcuni la tassa piatta ...