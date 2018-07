Salvini gode col Tempo | ipocriti beffati

Il sondaggio che fa godere Salvini e preoccupa il Movimento 5 Stelle : Evidentemente le politiche dure di Salvini sugli immigrati con sconfinamenti in altri campi come economia o sanità, piacciano agli elettori. Da dove prende i voti Salvini? "Quasi la metà di coloro ...

Matteo Salvini - la data in cui l'Unione europea può implodere : perché l'Italia può godere : Mai come in questo momento la faccia dell'Europa costruita a immagine a somiglianza della Germania di Angela Merkel sta per cambiare del tutto i connotati a soli dieci giorni dal Consiglio europeo del ...

"Maturandi - godetevela" - gli auguri di Salvini : "So che l'ultima cosa che vi interessano è sapere cosa ha provato qualcuno che la maturità l'ha fatta 20 anni fa...". Matteo Salvini lancia via social il suo 'in bocca al lupo' agli studenti che oggi ...

Noi uomini duri. Orban si gode l'asse con Salvini e Strache : Il premier nazionalista ungherese Viktor Orban si è detto soddisfatto per la composizione dei nuovi governi in Italia e in Austria, che annoverano forze populiste con le quali condivide posizioni sull'immigrazione e visione critica dell'Unione europea. "Le cose procedono secondo i miei gusti, nella politica europea sono apparsi protagonisti duri", ha dichiarato Orban in un'intervista all'emittente radiofonica Kossuth, riferendosi al ...

Voto anticipato - lo tsunami dei sondaggi : Matteo Salvini gode - Luigi Di Maio travolto : Uno tsunami sulle elezioni balneari. I sondaggisti sono unanimi: di fronte all'ipotesi di Voto il 29 luglio 5 agosto, è da mettere in preventivo un aumento dell'astensionismo del 10%, e svantaggi ...