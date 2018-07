Salvini da Mattarella | Incontro utile | positivo e costruttivo

Salvini : incontro con Mattarella utile - positivo e costruttivo : Roma, 9 lug., askanews, - L'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato 'utile, positivo e costruttivo'. E' il commento del leader della Lega e ministro dell'Interno, ...

Salvini a colloquio per mezz'ora con Mattarella : "Incontro utile - positivo e costruttivo" : Faccia a faccia fra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro dell'interno, Matteo Salvini. L'incontro al Quirinale, durato poco più di mezz'ora, è stato definito dal titolare del Viminale "utile, positivo e costruttivo". Salvini ha lasciato il Colle in auto diretto a Palazzo Chigi, per una riunione, convocata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul ...

Salvini a colloquio da Mattarella : «Il mio obiettivo prima gli italiani» : Matteo Salvini è arrivato al Quirinale per un incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il ministro dell'Interno è arrivato da solo, in auto, con la scorta. Nei giorni scorsi, ...

Salvini per mezz'ora da Mattarella : 12.50 Il vicepremier e ministro dell'Interno Salvini ha lasciato il Quirinale dopo un incontro di poco più di 30 minuti con il Capo dello Stato,Mattarella. Ieri Salvini, in vista dell'incontro aveva detto: "Gli dirò quello che stiamo facendo ma soprattutto che l'Italia è una Repubblica democratica e che gli gli unici che decidono sono gli italiani con il loro voto"."Io non ce l'ho con la magistratura",ma "se qualcuno usa toga e stipendio ...

Salvini da Mattarella "giudici non in discussione"/ Ultime notizie - Calderoli "fondi Lega non sono spariti" : Salvini da Mattarella "giudici non in discussione". Ultime notizie, incontro al Colle, Roberto Calderoli sottolinea: "fondi Lega non sono spariti, è tutto certificato"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:31:00 GMT)

Immigrazione e i 49mln della Lega : oggi l'incontro tra Mattarella e Salvini : E' un Salvini particolarmente carico e battagliero quello che salirà al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato in tarda mattinata. Il colloquio chiesto ripetutamente dal Vice Premier all'...

Salvini : a Mattarella dirò che la nostra gestione è trasparente : Roma, 9 lug., askanews, - L'incontro previsto al Quirinale fra il segretario della Lega, Matteo Salvini ,e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non prevede ufficialmente considerazioni ...

Immigrazione - faccia a faccia tra Salvini e Mattarella. E non si parlerà dei fondi della Lega : ROMA - Sergio Mattarella, stamattina nel faccia a faccia accordato a Matteo Salvini al Colle, non concede la sponda del Quirinale agli affondi del capo della Lega contro la magistratura per i 49 ...

Sequestro conti Lega - oggi Salvini da Mattarella : "Dirò che decidono gli italiani col loro voto" : 9 luglio 2018 - Matteo Salvini salirà oggi al Quirinale per il faccia a faccia con Sergio Mattarella chiesto nei giorni scorsi dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione sui fondi fatti sparire dalla Lega negli ultimi dieci anni, ma il colloquio non verterà su questo argomento, come spiegato la settimana scorsa in una nota del Quirinale.Il Ministro dell'Interno ha anticipato che l'incontro verterà anche ...

Salvini sale al Colle : racconterà a Mattarella la verità sui fondi Lega : La richiesta pubblica di Matteo Salvini. Le iniziali perplessità del Colle. La mediazione di Giancarlo Giorgetti. Il via libera del Quirinale e oggi l'incontro tra il leader della Lega e Sergio Mattarella, un faccia a faccia che almeno ufficialmente si svolgerà dentro un perimetro ristretto e predefinito visto che il capo dello Stato ha specificato che non si parlerà di magistratura ("sono escluse dall'oggetto del colloquio valutazioni o ...

Salvini oggi da Mattarella. La strategia : «Senza soldi la Lega sarà paralizzata» : Il caso dei 49 milioni: il leader non parlerà della sentenza ma delle conseguenze. L’ipotesi che al Colle salga anche Giancarlo Giorgetti

MATTARELLA-Salvini/ Oggi il capo della Lega rischia molto - ecco perché : Oggi Mattarella vedrà Salvini. Sulle inchieste, il capo dello Stato sarà impermeabile. Ma anche sui nodi politici Salvini potrebbe rischiare, ecco perché. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:00:00 GMT)FONDI della Lega/ La verità politica è nascosta in Cassazione (e in M5s), int. a G. PecorellaFONDI della Lega/ Pm, M5s e Saviano, la caccia al "tesoro" diventa un boomerang, di A. Fanna

Mattarella riceverà Salvini domani alle 12 : 10.49 - Mattarella riceverà Salvini al Quirinale lunedì alle ore 12 ma con il vicepremier e ministro dell'Interno non si parlerà della decisioni dei magistrati. "Sono, ovviamente, escluse dall'oggetto del colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della magistratura" spiega un comunicato dell'ufficio stampa del Quirinale. Salvini aveva bollato le sentenza della Cassazione sul sequestro dei conti della Lega come politica invocando ...

Mattarella riceverà Salvini lunedì : «Il colloquio non sarà sui magistrati» : Sergio Mattarella riceverà Matteo Salvini lunedì prossimo alle ore 12. Sono, ovviamente, escluse dall'oggetto del colloquio tra il Capo dello Stato e il vicepremier valutazioni o...