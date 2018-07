Salvini da Mattarella giudici non in discussione Ultime notizie | Calderoli

Immigrazione e i 49mln della Lega : oggi l'incontro tra Mattarella e Salvini : E' un Salvini particolarmente carico e battagliero quello che salirà al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato in tarda mattinata. Il colloquio chiesto ripetutamente dal Vice Premier all'...

Sequestro conti Lega - oggi Salvini da Mattarella : "Dirò che decidono gli italiani col loro voto" : 9 luglio 2018 - Matteo Salvini salirà oggi al Quirinale per il faccia a faccia con Sergio Mattarella chiesto nei giorni scorsi dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione sui fondi fatti sparire dalla Lega negli ultimi dieci anni, ma il colloquio non verterà su questo argomento, come spiegato la settimana scorsa in una nota del Quirinale.Il Ministro dell'Interno ha anticipato che l'incontro verterà anche ...

Salvini sale al Colle : racconterà a Mattarella la verità sui fondi Lega : La richiesta pubblica di Matteo Salvini. Le iniziali perplessità del Colle. La mediazione di Giancarlo Giorgetti. Il via libera del Quirinale e oggi l'incontro tra il leader della Lega e Sergio Mattarella, un faccia a faccia che almeno ufficialmente si svolgerà dentro un perimetro ristretto e predefinito visto che il capo dello Stato ha specificato che non si parlerà di magistratura ("sono escluse dall'oggetto del colloquio valutazioni o ...

