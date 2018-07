Salvini | Con Mattarella incontro positivo e costruttivo

Confiscati 2 milioni al FN Il partito : "Ci vogliono morti" Francia - Le Pen come Salvini : Da domani, il Rassemblement National (RN, ex Front National) non potrà più praticare alcuna attività politica" e "sarà morto alla fine di agosto": è la reazione di Marine Le Pen, presidente del partito di estrema destra francese Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini contro Elisabetta Trenta - che cosa c'è dietro davvero : E' il primo, serio scontro all'interno del governo giallo-verde, quello che vede la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, M5S, ai ferri corti con Matteo Salvini e Danilo Toninelli , che hanno fatto ...

Mattarella riceve Salvini : "Incontro sui temi del ministero : utile - positivo e costruttivo" : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. L'incontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato "utile, positivo e costruttivo". Lo sostiene lo stesso Salvini.Al centro del colloquio, definito molto cordiale, i temi dell'immigrazione, della ...

Migranti - la sfida dei preti e delle suore di strada : digiuno e presidio di 10 giorni a Montecitorio contro le politiche di Salvini : Il missionario comboniano, padre Alex Zanotelli I preti, le suore e i vescovi di frontiera ora scendono in piazza con un “digiuno contro le politiche migratorie del Governo”: martedì a mezzogiorno sotto le finestre del Vaticano e poi per dieci giorni sotto quelle di Montecitorio dalle 8 alle 14 ci saranno padre Alex Zanotelli, il vescovo emerito di Caserta monsignor Raffaele Nogaro, don Alessandro Santoro della Comunità delle Piagge di Firenze, ...

Immigrazione e i 49mln della Lega : oggi l'incontro tra Mattarella e Salvini : E' un Salvini particolarmente carico e battagliero quello che salirà al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato in tarda mattinata. Il colloquio chiesto ripetutamente dal Vice Premier all'...