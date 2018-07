Salvini alla guerra con l' Ue | Navi militari | porti chiusi

FI - Silvio allarmato dai sondaggi Berlusconi ora va all'attacco di Salvini : Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini alla festa della Lega a Brescia : 'Tagliare 10 euro a profugo' : Ieri, in serata, si è svolta la festa della Lega ad Andro, in provincia di Brescia. Matteo Salvini è tornato all'attacco sui costi dell'immigrazione, ribadendo che ''ogni richiedente asilo ci costa 35 euro al giorno''. Stando alle sue ultime dichiarazioni, intende ridurre il costo pro capite di ogni profugo di 10 euro, in modo che, secondo le cifre stimate, si possa risparmiare mezzo miliardo di fondi pubblici da destinare alla sicurezza. Tra ...

Andrea Camilleri - papà di Montalbano - lancia l'allarme : "Attorno a Salvini lo stesso consenso che sentivo per Mussolini" : "Non ho rimpianti per il passato. Però questo è davvero un brutto passaggio nella storia italiana che temo non abbia paragoni con altri periodi". Lo dice lo scrittore Andrea Camilleri in un'intervista a Repubblica, dove definisce l'Italia di oggi "un paese che torna indietro, come i gamberi. È come se avesse cominciato a procedere in senso inverso, smarrendo le importanti conquiste sociali che aveva realizzato in passato. Se ...

Renzi : 'Con Salvini e Di Maio siamo alla terza media e non alla terza Repubblica'. E alla minoranza interna : 'Perderete ancora' : L'attacco dell'ex segretario all'Assemblea nazionale chiamata a tracciare il percorso della ripartenza Dem. Il neo segretario dice: 'C'è un gigantesco bisogno di idee nuove' -

Soldi alla Lega - Di Maio : "Credo a Salvini" : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio in un'intervista a "La Repubblica" interviene sul delicato momento che sta vivendo la Lega, dopo la decisione della Cassazione in merito alla sentenza sui fondi indebitamente incassati. "La questione va affrontata per quello che è: la magistratura ha tutti gli strumenti per trovare quei Soldi qualora ci siano. Salvini ha detto che sono stati spesi". E prosegue: "Io non ho nessun ...

Gossip/ Elisa Isoardi e Matteo Salvini in crisi? Dalla conduttrice messaggi criptici : Potrebbe esserci aria di crisi tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini. La conduttrice tv e il leader della Lega Nord e attualmente Ministro degli Interni al Governo Conte, fanno ormai coppia fissa da un po' di anni ma negli ultimi tempi la Isoardi ha postato delle frasi che hanno un po' preoccupato i fan [VIDEO], i quali temono che possano essere in crisi. Qualche giorno fa, in particolare, la conduttrice Rai ha pubblicato un messaggio sul suo ...

Mogol sta con Matteo Salvini : 'In Italia nessun rischio per la democrazia' - la lezione alla sinistra : Altro che manifesti contro Matteo Salvini . Giulio Rapetti in arte Mogol , mitico paroliere di Lucio Battisti , si sfila dal carrozzone degli indignati: 'In Italia non è in pericolo la democrazia, non ...

Erri De Luca : “Irridono alla morte dei migranti e sono padri di famiglia. Anche Erode lo era. Minniti? Peggio di Salvini” : “Un anno fa c’erano delle navi che salvavano naufraghi e adesso praticamente non ce ne sono più. In un anno la campagna organizzata di diffamazione e di calunnia contro questi salvatori di vite umane ha dato i suoi frutti. E’ cominciato con Minniti, il quale ha Anche tolto il diritto di appello a quei richiedenti asilo che avevano vista respinta la propria richiesta in prima istanza”. sono le parole dello scrittore Erri ...

Salvini : «I soldi sequestrati alla mafia per combattere i venditori abusivi sulle spiagge» : Matteo Salvini lancia il "Piano Spiagge Sicure" per l'estate 2018. Una circolare del ministro dell'Interno prevede di destinare più fondi alle prefetture delle...

Retweet a Rolling Stone : anche alla Rai cavalcano la crociata contro Salvini : "Noi non stiamo con Matteo Salvini". La copertina del nuovo numero della rivista Rolling Stone ha scatenato gran fermento tra i radical chic italiani in cerca di una crociata buonista da sostenere. "Da adesso chi tace è complice", è il messaggio del mensile, che ha chiesto di prendere posizione a musicisti, attori, scrittori, figure legate al mondo dello spettacolo. E tra i tanti progressisti malati di "appellite" ha strappato anche un ...

