Salvini a Mosca per finale Mondiali | “non previsto incontro con Putin”

Matteo Salvini vola a Mosca per la finale dei Mondiali - ma non incontra Putin : Matteo Salvini vola in Russia: domenica 15 luglio, il vicepremier e ministro dell'Interno sarà a Mosca, dove incontrerà il ministro dell'Interno russo e assisterà alla finale dei Mondiali di calcio. Per il momento, non è in agenda alcun incontro con il presidente russo Vladimir Putin. A diffondere la notizia sono state fonti della Lega.La scorsa settimana, a proposito delle nazionali in gara ai Mondiali, il leader ...

Salvini cambia gli equilibri Ue Merkel più vicina a Roma e Mosca : ANALISI/ Con il caso Aquarius il leader della Lega è già riuscito a creare una breccia nella politica europea. L'asse con Vienna e Seehofer costringe la Merkel a cambiare direzione. Putin ride, Macron piange Segui su affaritaliani.it

Salvini cambia gli equilibri Ue Merkel più vicina a Roma e Mosca Macron grande sconfitto. E Trump... : ANALISI/ Con il caso Aquarius il leader della Lega è già riuscito a creare una breccia nella politica europea. L'asse con Vienna e Seehofer costringe la Merkel a cambiare direzione. Putin ride, Macron piange Segui su affaritaliani.it

Salvini ospite d'onore alla festa russa : non è Mosca il pericolo : ... Oltre mille ospiti e Italia rappresentata come non avveniva da tempo al ricevimento a villa Abamelek, che in occasione della festa nazionale russa si è ritrovata al centro dell'attualità politica. ...

Soros : non so se Putin finanzi la Lega. La replica di Salvini : mai preso un soldo da Mosca : Soros attacca Trump "Credo che il presidente Trump sia una minaccia per il mondo compresa l'America e non capisce gli elementi base dell'economia. La deregulation bancaria è solo uno degli aspetti ...

Salvini : "Mai avuto soldi da Mosca" : 20.47 "Non ho mai ricevuto una lira,un euro o un rublo dalla Russia, ritengo Putin uno degli uomini di stato migliori e mi vergogno del fatto che in Italia venga invitato a parlare uno speculatore senza scrupoli come Soros". Lo ha detto il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini in replica alle parole di George Soros.

Salvini : mai soldi Mosca - vergogna Soros : ANSA, - POZZALLO , RG, 3 GIU - "Non ho mai ricevuto una lira, un euro o un rublo dalla Russia, ritengo Putin uno degli uomini di stato migliori e mi vergogno del fatto che in Italia venga invitato a ...