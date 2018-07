Salvini a colloquio per mezz' ora con Mattarella | Incontro utile | positivo e

Salvini a colloquio da Mattarella : «Il mio obiettivo prima gli italiani» : Matteo Salvini è arrivato al Quirinale per un incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il ministro dell'Interno è arrivato da solo, in auto, con la scorta. Nei giorni scorsi, ...

Mattarella riceverà Salvini lunedì : “Ma il colloquio non sarà sui magistrati” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, lunedì prossimo alle ore 12. “Sono, ovviamente, escluse dall’oggetto del colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della magistratura”. È quanto afferma una nota dell’ufficio stampa del Quirinale....

Macron a Roma a colloquio con Conte : “Non esiste problema migranti”. Salvini : “Arrogante” : Ancora un botta e risposta tra Macron e Salvini, dopo l'incontro segreto avvenuto a Roma tra il presidente francese e il premier Conte. Il ministro degli Interni: "Troppo facile farsi la foto col Papa senza rispettare gli accordi e respingendo donne e bambini alle frontiere. L'arroganza francese non va più di moda in Italia".Continua a leggere

A colloquio con Salvini : “Parigi prende 100 migranti dell’Aquarius? Non basta” : «A me le pacche sulle spalle, le rassicurazioni, le parole non bastano: è ora di passare dalle parole ai fatti e i fatti si vedranno al vertice europeo del 28 giugno. Mi fa piacere che la Francia accolga una parte dei passeggeri Aquarius, ma non basta: Parigi non pensi che, accogliendo 100 migranti, possa lavarsi la coscienza. C’è ancora tanto da f...

AQUARIUS - TELEFONATA CONTE-MACRON : “COLLOQUIO CORDIALE”/ Video - Di Maio con Salvini : “linea dura” : AQUARIUS, Salvini: "Macron, ti do 9 mila migranti". Il ministro dell'Interno attacca la Francia dopo le critiche delle ultime ore: Presidente francese chiama il premier Conte(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 09:30:00 GMT)

Cottarelli a colloquio da Mattarella. Salvini a Berlusconi : “Se vota sì salta l’alleanza” : Dopo il passo indietro del premier incaricato Giuseppe Conte che ha rimesso l’incarico perché impossibilitato a procedere visto il veto sul ministro dell’Economia Paolo Savona, alle 11.30 al Quirinale è arrivato Carlo Cottarelli. Il capo dello Stato Sergio Mattarella lo ha convocato per valutare la strada che porti alla formazione di un governo ne...

Governo M5s-Lega - diretta – Conte al Quirinale. Di Maio e Salvini a colloquio con Mattarella. “C’è il veto su Savona” : Il premier incaricato Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale per le 19, dove sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sciogliere la riserva sulla formazione del nuovo Governo. In realtà secondo il racconto di fonti numerose e concordanti l’esito potrebbe non essere risolutivo e soprattutto non positivo: il TgLa7 parla di “situazione gravissima“, mentre fonti del Fattoquotidiano.it raccontano ...

Colloquio tra Salvini e Di Maio : “Abbiamo chiuso sul futuro premier e sulla squadra di governo” : Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno avuto un lungo Colloquio questa mattina terminato, secondo quanto riferisce l’Agi, verso le 13. Ancora una volta al centro dell’incontro ci sono i nomi del futuro premier e dei componenti della squadra di governo. ...