Salvini | a Colle incontro positivo

Salvini al Colle : “Non si è parlato della sentenza sui rimborsi”. Di Pietro : “Mattarella debole” : Matteo Salvini è stato ricevuto dal presidente della Repubblica Mattarella, ma fonti del Quirinale hanno riferito che durante il colloquio si è discusso solo di immigrazione, sicurezza, terrorismo, confisca beni mafiosi e Libia. Secondo Antonio Di Pietro l'incontro è stato un atto di "ipocrisia istituzionale".Continua a leggere

Fonti Colle : cordiale incontro Salvini : 13.20 Un colloquio definito molto cordiale, incentrato sulle tematiche del ministero dell'Interno. Così Fonti del Quirinale hanno definito l'incontro che si è svolto tra il Presidente della Repubblica, Mattarella, e il vicepremier e ministro, Salvini. Immigrazione, sicurezza, terrorismo, confisca dei beni mafiosi, Libia. sono stati i temi al centro del colloquio. Le stesse Fonti hanno riferito che non sarebbero stati affrontati temi legati a ...

Salvini sale al Colle : racconterà a Mattarella la verità sui fondi Lega : La richiesta pubblica di Matteo Salvini. Le iniziali perplessità del Colle. La mediazione di Giancarlo Giorgetti. Il via libera del Quirinale e oggi l'incontro tra il leader della Lega e Sergio Mattarella, un faccia a faccia che almeno ufficialmente si svolgerà dentro un perimetro ristretto e predefinito visto che il capo dello Stato ha specificato che non si parlerà di magistratura ("sono escluse dall'oggetto del colloquio valutazioni o ...

Fondi Lega - Mattarella riceve Salvini lunedì. Ma il Colle specifica : “Non si parlerà di magistrati” : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà il Vice Presidente e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, lunedì prossimo alle ore 12.00. Ma non si parlerà di toghe e Fondi della Lega, al centro di un processo e di un sequestro da 49 milioni di euro. Lo specifica in una nota l’Ufficio Stampa del Quirinale: “Sono, ovviamente, escluse dall’oggetto del colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della ...

Fondi Lega - scontro aperto tra Salvini e magistrati : "Incostituzionale evocare il Colle" : Invece questo governo "è nato con un atto di sincerità" e " nell'ambito del percorso sul contratto di governo sto trovando persone leali nell'altra forza politica", ha concluso.

Fondi della Lega - Salvini : "Vedrò Mattarella". Ma il Colle : "All'oscuro di tutto" : Sono fonti vicine alla Lega a far trapelare che sono già in corso contatti tra il partito e il Quirinale e che al rientro dalla missione dalla Lituania di Sergio Mattarella ci sarà la possibilità di individuare una data per un incontro con Matteo Salvini. Quest'ultimo vorrebbe affrontare col capo dello Stato la decisione della Cassazione di dare il permesso ai pm di Genova di sequestrare i Fondi della Lega, andando a cercarli "ovunque siano", ...

