Salone internazionale del biologico e del naturale | SANA 2018 da 30 anni al centro del bio

(Di lunedì 9 luglio 2018) Rilevati da Nielsen e presentati da AssoBio, gli ultimi dati di scenario confermano un trend assai positivo per il, che supera per la prima volta il miliardo e mezzo di vendite in GDO e vede aumentare in un anno del 18% le referenze presenti a scaffale. Nei primi cinque mesi deli prodotti bio si consolidano sempre più tra le abitudini di acquisto degli italiani e si posizionano su una crescita del 10.5% nelle vendite (rispetto al +2.8% dell’alimentare nel suo complesso), con ilche entra ormai ogni settimana nel carrello di 6.5 milioni di famiglie (26% del totale). Numeri significativi, che sottolineano l’importanza crescente del settore, che trova inla sua principale vetrina e punto di riferimento. Giunto alla 30a edizione, ildele delsi appresta ad accogliere un numero crescente di espositori, grazie a un ...