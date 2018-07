Saldi | Cidec | a Palermo aspettative deluse e flop pedonalizzazioni

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 luglio 2018), 9 lug. (AdnKronos) – Una partenza “tutt’altro che esaltante” con un generalizzato “immobilismo”. Per laSicilia l’avvio deiestivi nell’Isola non fa ben sperare. “C’è delusione tra i commercianti, le cuisono state– spiega all’Adnkronos il numero uno della Confederazione italiana esercenti commercianti, Salvatore Bivona -. Le vendite non decollano e, dopo ildel primo weekend di vendite a prezzi scontati, durante la settimana non si sono registrate corse all’acquisto”. Nell’Isola la caccia all’affare sotto costo è scattata con sette giorni di anticipo rispetto al resto d’Italia, ma forse proprio aver fatto coincidere l’avvio della stagione deicon la prima vera domenica di ferie estive potrebbe essersi rivelata una scelta ...