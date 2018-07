Saldi | Cidec | a Palermo aspettative deluse e flop pedonalizzazioni 2

Saldi : Cidec - a Palermo aspettative deluse e flop pedonalizzazioni : Palermo, 9 lug. (AdnKronos) - Una partenza "tutt'altro che esaltante" con un generalizzato "immobilismo". Per la Cidec Sicilia l'avvio dei Saldi estivi nell'Isola non fa ben sperare. "C'è delusione tra i commercianti, le cui aspettative sono state deluse - spiega all'Adnkronos il numero uno della Co