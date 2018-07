Russia 2018 | Lippi | “non è più un calcio croato o francese | è un calcio europeo”

Russia 2018 - la Spagna sceglie il nuovo ct : Luis Enrique in pole : Sarà Luis Enrique, ex giocatore e tecnico del Barcellona con un passato in nazionale e una stagione alla guida della Roma, il successore di Fernando Hierro sulla panchina della Spagna: ne è certo ...

Mondiali Russia 2018 - Fonseca non le manda a dire a Tabarez : “l’Uruguay si è difeso e basta contro la Francia” : L’ex attaccante uruguaiano ha parlato della prestazione della Nazionale di Tabarez nel match contro la Francia, accusando il ct di essere stato troppo attendista “L’Uruguay al Mondiale? Quando ti confronti contro la Francia devi rischiare un po’ di più: Tabarez si è difeso e basta, non puoi sperare solo in una magia di Suarez. E poi c’era anche Cavani out. Il Brasile e il Belgio giocano con tutti i talenti in ...

Mondiali Russia 2018 – Maguire fa lo spaccone con la fidanzata - Walker e i tifosi lo trasformano in un meme [GALLERY] : Maguire segna e fa lo ‘spaccone’ con la fidanzata, il compagno Walker e i tifosi lo trasformano nel meme più virale dei Mondiali di Russia 2018 L’Inghilterra è una delle squadre rivelazione dei Mondiali di Russia 2018. La Nazionale dei 3 Leoni è arrivata fino in semifinale e chissà, forse questo Mondiale potrà anche vincerlo. Il mix di gioventù e talento è perfetto, con tanta qualità in ogni reparto, difesa compresa. Non ...

MONDIALI 2018 - SEMIFINALI / Ultime notizie : Vida - esultanza "anti-Russia"? Rischia due giornate di squalifica : MONDIALI 2018, Ultime notizie: martedì e mercoledì si giocano le quattro SEMIFINALI della Coppa del Mondo. Si comincia con Francia-Belgio, il giorno seguente avremo Inghilterra-Croazia(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:40:00 GMT)

Mondiali 2018 Russia - la storia di Kuipers : l'arbitro milionario re dei supermercati in Olanda : Super Kuipers. Al Mondiale fa l'arbitro. Nella vita il milionario. E che vita, con un contro in banca vicino ai 12,4 milioni di euro. Quattro le partite dirette in Russia, cinque contando anche quella ...

Mondiali Russia 2018 – Mandzukic cuore d’oro : pagherà da bere a tutta la sua città natale durante Croazia-Inghilterra : Splendido gesto di Mario Mandzukic: l’attaccante della Juventus pagherà da bere a tutti i cittadini di Slavonski Brod, sua città natale, in vista della partita fra Croazia e Inghilterra Mario Madzukic, il guerriero dal cuore d’oro. L’attaccante della Juventus è conosciuto per essere un duro, ma lontano dalle telecamere si è sempre dimostrato un ragazzo molto generoso. In vista della semifinale dei Mondiali di Russia 2018 ...

Mondiali Russia 2018 - le semifinali : scopriamo di più sulle nazionali protagoniste dell'ultimo scontro : Francia vs Belgio e Croazia vs Inghilterra sono semifinaliste della Coppa del Mondo, in campo domani e dopodomani per giocarsi il tutto e per tutto.

Russia 2018 : Brasile - giocatori sostengono Tite dopo ko Mondiale : I giocatori brasiliani hanno appoggiato la decisione della loro federazione di offrire all’allenatore Tite un nuovo contratto dopo che la squadra è stata eliminata dalla Coppa del Mondo in Russia nei quarti di finale. “Ha fatto un lavoro incredibile”, ha detto il difensore Miranda. “Ha avuto una buona Coppa del Mondo con noi e non possiamo giudicare il lavoro di un allenatore in una partita, penso che dovrebbe ...

Probabili Formazioni Francia-Belgio - semifinale Mondiali Russia 10-07-2018 : Si entra nel vivo della parte finale dei Mondiali, la sorpresa Belgio sfiderà la Francia di Dechamps per quella che sarà la prima semifinale dei Mondiali 2018. I diavoli rossi hanno disputato un mondiale da protagonisti assoluti, viste le scelte del Ct sulla non convocazione di Nainggolan sembrava l’ennesimo fallimento per il Belgio, invece hanno sbalordito tifosi e stampa per l’ottimo gioco espresso, e dopo aver eliminato il ...

Beach volley - World Tour 2018 Anapa. Doppio derby in finale : festeggia la Russia e ancora la Cina di Paulao : E’ stata otto anni senza vincere un torneo maschile del World Tour e ora arriva il secondo successo in un mese per la Cina al maschile del Beach volley allenata da Paulao. Tocca a Ha Likejiang/Wu Jiaxin conquistare il primo successo nel circuito mondiale in carriera nel torneo 1 Stella di Anapa. Nella finale maschile del torneo russo la coppia Ha Likejiang/Wu Jiaxin ha sconfitto in una finale tutta cinese 2-1 (21-9, 19-21, 15-9) i compagni ...

Mondiali 2018 Russia - Svezia-Inghilterra? Joe Hart non la guarda e gioca a cricket : ... che non creda, almeno un po', che dopo oltre cinquant'anni la Nazionale dei Tre Leoni possa tornare sul tetto del mondo. Magari ci crede anche Joe Hart, il portiere del West Ham, che però durante il ...

Russia 2018 - insulti razzisti a Fernandinho : la federcalcio del Brasile lo difende : Nel giorno del ritorno a casa della nazionale brasiliana, atterrata all'aeroporto Tom Jobim di Rio de Janeiro, dove il ct Tite e Casemiro sono stati applauditi dai tifosi presenti, la Cbf, federcalcio ...

Mondiali Russia 2018 – Germania - Ozil capro espiatorio della disfatta : il padre sbotta “lasci la nazionale!” : Mesut Ozil finisce al centro di un’ aspra polemica legata all’eliminazione della Germania dai Mondiali di Russia 2018: il padre del giocatore lo invita a lasciare la nazionale come risposta L’eliminazione della Germania dai Mondiali Russia 2018 ha dato vita ad un gran polverone. Tante le critiche mosse verso la nazionale tedesca, accreditata come una delle favorite (nonchè campione in carica) ma classificatasi ultima ...

Il ‘grazie’ della Russia ai tifosi : la squadra protagonista ai Mondiali 2018 rende omaggio ai suoi supporter [GALLERY] : La Nazionale russa festeggia al Fifa Fan Fest il suo percorso ai Mondiali di Russia 2018, i calciatori ringraziano i tifosi per il sostegno I calciatori della nazionale russa si riuniscono al Fifa Fan Fest per ringraziare i tifosi. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale contro la Croazia ai Mondiali di Russia 2018, la squadra di casa ci tiene a dire ‘grazie’ ai supporter che l’hanno accompagnata all’interno ...