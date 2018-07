Ronaldo e la Juve | la ex rivela | ' Mi confidò di voler giocare in Italia'

Juventus - Emre Can : 'Ronaldo? Sarebbe grandioso. Qui per vincere' : 'Per qualunque calciatore Sarebbe grandioso giocare con Ronaldo, ma ora sono concentrato sulla mia nuova avventura'. Così Emre Can, il nuovo acquisto della Juventus per il centrocampo di Allegri, sul ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - la settimana decisiva! CR7 può sbloccare subito la trattativa : il Real Madrid chiede solo una cosa : settimana decisiva per il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus: il Real Madrid aspetta solo che sia CR7 ad uscire allo scoperto e ad ammettere di voler essere ceduto, poi sarà addio Il lunedì non è mai un giorno ‘positivo’, ma per i tifosi della Juventus questa volta potrebbe essere una dolce eccezione: quella che inizia è una settimana caldissima, nella quale potrebbe materializzarsi l’arrivo di Cristiano ...

Juventus - è il giorno di Emre Can! Che entusiasmo in conferenza : “volevo solo la Juve! Cristiano Ronaldo? Penso che…” : In casa Juventus, quest’oggi è il giorno della presentazione di Emre Can: in conferenza stampa il centrocampista tedesco ha parlato della sua preferenza per i colori bianconeri e del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo In casa Juventus, quello di oggi è l’Emre Can day. In conferenza stampa, il nuovo centrocampista bianconero, arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Liverpool ha raccontato il motivo alla base ...

Lippi : “Ronaldo alla Juve? Giocatore eccezionale - un bene per serie A” : “Cristiano Ronaldo alla Juventus può spaccare lo spogliatoio? Nella Juve ci sono calciatori intelligenti ed è per questo che vince spesso e le persone intelligenti sanno benissimo che un campione come Ronaldo deve avere un ingaggio diverso. Sanno benissimo che ci sono gli sponsor. Il fattore economico è l’ultimo dei problemi per lo spogliatoio. Dal punto di vista tecnico è un Giocatore eccezionale e che potrà disputare altri ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Emre Can commenta così : Continua senza sosta la trattativa che sta per portare Cristiano Ronaldo alla Juventus. Nel frattempo i bianconeri hanno piazzato il colpo Emre Can, ecco le dichiarazioni del centrocampista. “Conoscevo già la Juve da prima. Lo si può vedere dalla sede, dalle strutture. Sono lieto di essere qui. Khedira? Ho avuto contatti con lui, mi ha detto che questo club è eccezionale. Il mio primo allenatore mi ha parlato molto bene della Juve. ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - ultime news e aggiornamenti : Le ultimissime dicono che Cristiano Ronaldo alla Juve sarebbe ormai in dirittura di arrivo. In sostanza solo uno stop improvviso di Florentino Perez, presidente del Real, potrebbe bloccare la partenza del fuoriclasse portoghese. E se bloccasse il trasferimento, non lo farebbe che per una sorta di partito preso, ipotetico visto quanto ha dato e cosa ha significato per il Madrid il supercampione. Fin da quando Cristiano ha detto di voler partire ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : il nodo annuncio potrebbe essere sciolto questa settimana : Detto già che il miliardo di euro della clausola rescissoria [VIDEO] non è in discussione , nessun club al mondo se lo potrebbe permettere, , la Juventus vorrebbe approfittare del patto tra Jorge ...

Fonti Sky : Cristiano Ronaldo e la Juve sempre più vicini : Giorno dopo giorno l'affare del secolo si avvicina alla conclusione. Quella che fino a una settimana fa poteva sembrare solo una suggestione di mercato, sta per materializzarsi sul serio. Nonostante l'...

Cristiano Ronaldo-Juventus - Evra ha le idee chiare : Cristiano Ronaldo e la Juventus sono sempre più vicini, l’affare può considerarsi ai dettagli. Una conferma arriva dall’ex bianconero Evra: “non ho ancora parlato con Cristiano, ma se vuole giocare fino al 2050 la Juventus è la scelta giusta. Io ringrazierò sempre la Juventus, è soltanto grazie a questa squadra se ho continuato a correre e vincere dopo l’esperienza con il Manchester United. Quindi, Cristiano, fai la ...

Juventus-CR7 - città in fermento : c’è chi indossa già la maglia di Ronaldo -FOTO- : Juventus-CR7- Settimana decisiva per quel che riguarda l’affare del secolo sull’asse Torino-Madrid. Cristiano Ronaldo si prepara a vestire la maglia della Juventus, ma restano ancora da limare diversi dettagli. Il giocatore, in vacanza in Grecia, attende impazientemente la chiamata di del suo procuratore Jorge Mendes. Una chiamata che potrebbe consegnare l’asso portoghese alla squadra bianconero. […] L'articolo ...

Juventus - in Spagna sicuri : 'Cristiano Ronaldo ha già parlato con Allegri' : TORINO - Si accumulano gli indizi e i tifosi della Juventus non smettono di sognare Cristiano Ronaldo in bianconero. L'ultimo arriva dalla trasmissione 'Tiempo de Juego' sulla spagnola 'Cadena Cope', ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - Evra toglie tutti i dubbi : “CR7 vada lì se vuole vincere fino al 2050” : Nel corso di una diretta Facebook con i suoi fans, Patrice Evra ha parlato della possibilità che Cristiano Ronaldo si trasferisca alla Juventus L’ambiente Juventus lo conosce benissimo, per questo motivo Patrice Evra non poteva non raccomandarlo a Cristiano Ronaldo. Il portoghese è vicino a trasferirsi a Torino, sono ore caldissime sull’asse Torino-Madrid, con i dirigenti bianconeri che attendono l’ok di Mendes per ...