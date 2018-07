Romano Prodi | “Africa | un piano Europa-Cina per regolare i flussi migratori” 

Europa - Romano Prodi : “Se divisa finisce ma sono ottimista. In Africa occorre agire con la Cina” : “Ho un grande sogno: quello di agire in Africa insieme alla Cina. Con un progetto ad ampio raggio, sfruttando le tecnologie cinesi e la grande capacità europea nelle infrastrutture, si può rilanciare il continente Africano dove a oggi vigono ancora frammentarietà da neocolonialismo. Europa divisa? Sì, lo è e se così dovesse restare l’Europa finisce, anche se resto ottimista perché alla rottura non si arriva mai. L’Italia deve ...

Immigrazione - perché la Francia può umiliarci : i colpevoli sono Romano Prodi e Giorgio Napolitano - la scelta scellerata : i 'respingimenti' di immigrati irregolari in quanto non profughi a Ventimiglia e Bardonecchia avviene, secondo la Francia , nel perfetto rispetto di un regolamento che 'nessun governo italiano, ...

Romano Prodi - lo schiaffo a Macron dopo le accuse all'Italia : 'Parole intollerabili da chi ha fatto la guerra alla Libia' : Il presidente della Francia Emmanuel Macron è riuscito nell'impresa di riunire tutti gli italiani contro di sé. Anche chi non si sarebbe mai sognato di sostenere il governo Lega-M5s, come l'ex premier ...

Romano Prodi contro Emmanuel Macron : "Dalla Francia parole intollerabili" : "Giusto e condiviso sdegno per le dichiarazioni francesi". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, in merito alla vicenda dei migranti. "Dire quello che ha detto il governo francese - ha aggiunto Prodi - è intollerabile soprattutto da parte di un governo che ha causato l'inizio di questa tragedia. La guerra in Libia l'ha fatta la Francia. Noi ci ...

Romano Prodi : 'Helmut Kohl volle l'euro perché suo fratello era morto in guerra' : 'C'era festa nelle strade. Ma è vero che l'euro doveva esser accompagnato da tutta una serie di decisioni economiche. Lo diceva anche Helmut Kohl '. Romano Prodi in una intervista a Repubblica ricorda ...

Romano Prodi : "Nel governo ci sono blocchi di pensiero inconciliabili" : "Il governo del cambiamento non è il cambiamento del governo. Il cambiamento su quale programma?". Lo ha domandato l'ex premier Romano Prodi, dal palco della Repubblica delle Idee a Bologna, intervistato da Mario Calabresi e Marco Damilano e parlando del nuovo esecutivo."Qual è il compromesso reale di questo accordo? Io non condanno mai le cose prima che avvengano, ma qui ci sono blocchi di pensiero sulla carta inconciliabili tra ...

L'Italia nel cul de sac Europa Ce l'ha infilata Romano ProdiCosì ha condannato il Paese : Ancora oggi Romano Prodi e gli altri celebratori di laiche liturgie, dopo gli immani danni che hanno riversato sulle esistenze nostre e dei nostri figli, vengono additati come salvatori della patria e dei risparmi degli Italiani e riveriti con onori e ospitate sui giornali conformisti di questa “serva Italia” che si inchina reverente alle loro sagome e alle ombre inquietanti che si proiettano sulla vita italiana di ogni giorno Segui ...

Bologna - furto a casa di Romano Prodi : identificate due donne nomadi : Due donne nomadi sono state identificate e sono sospettate come autrici del furto nella casa di Bologna di Romano Prodi, in via Gerusalemme, la sera del 20 aprile. Lo scrive il Resto del Carlino. Le ...

Romano Prodi - il terrore dell'ex premier : 'Da lunedì sono spaventato' : Una crisi politica di queste proporzioni non ha lasciato indifferente neanche uno come Romano Prodi , che a proposito di disastri politici può vantare un curriculum ricco come pochi in Italia. L'ex premier è ...

Studentessa a Romano Prodi : “Lei ha svenduto il nostro futuro e in cambio di cosa?” : Studentessa a Romano Prodi: “Lei ha svenduto il nostro futuro e in cambio di cosa?” Pubblichiamo il video e l’intervento della Studentessa di Rethinking economics Bologna indirizzato a Romano Prodi: di Cristina Re. “Salve professore, Sono Cristina di Rethinking economics Bologna e la ringrazio per aver accettato il nostro invito. Detto ciò, però, questo è […] L'articolo Studentessa a Romano Prodi: “Lei ha svenduto il nostro futuro e in ...