Roma violenta | choc a Trastevere | clochard ammazzato a bastonate

Incubo a Roma - padre orco assoldava ragazzi di colore per violentare la figlia disabile : chiesti 16 anni : Il papà mostro di Monteverde, che assoldava ragazzi di colore per far stuprare la figlia quindicenne e disabile, è risultato sano di mente, quindi, per la procura va processato e condannato con una ...

Perdere il lavoro per aver fatto il proprio dovere: è quanto successo a Barbara Nasso , ex bidella di una scuola materna di Roma . La donna è disoccupata dal 2015 dopo aver registrato e denunciato, ...

Violentata a Roma - la svolta : c'è il nome del capobranco : C'è un nome e c'è un identikit: capelli corvini, folti, una specie di ciuffetto riccio sulla fronte, non molto alto, dal fisico mingherlino eppure capace di trasformarsi in una...

Violentata a Roma - il racconto choc della vittima : 'Quella bestia mi mordeva le labbra' : Tre uomini la tenevano ferma allungando continuamente le mani e un altro si avventava su di lei come una belva feroce. L'orrore ha superato ogni fantasia, anche la più malata, in una vecchia Panda ...

Violentata a Roma : 'Mi stupravano e filmavano - lo avevano già fatto : avevano video di ragazze straniere che imploravano pietà' : Tre uomini la tenevano ferma allungando continuamente le mani e un altro si avventava su di lei come una belva feroce. L'orrore ha superato ogni fantasia, anche la più malata, in una vecchia Panda ...

Donna violentata vicino a Roma - si cercano quattro persone - : Una 43enne sarebbe stata stuprata nella notte tra il 17 e il 18 maggio nei pressi di Settecamini. Gli uomini l'avrebbero lasciata per strada dopo l'abuso e sono adesso ricercati

Roma - aspettava l’autobus : donna sequestrata e violentata da un branco : Stava aspettando l’autobus a Rebibbia per tornare a Guidonia quando da una Panda Rossa è sceso un uomo, probabilmente indiano o bengalese, che ha finto di volere chiedere un’informaazione per arrivare a Tivoli e poi le ha offerto un passaggio. L’uomo, che sembrava alterato da alcol e droga, dopo il rifiuto alle avances, l’ha caricata a forza sull’auto e portata, sotto la continua minaccia di un coltello, ...