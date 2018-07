Roma | Segnalato a ‘Chi l’ha visto?’ | salvato sul ciglio del ponte

romadailynews

: Roma: segnalato come scomparso, ritrovato mentre tenta suicidio: Roma – Segnalato come… - romadailynews : Roma: segnalato come scomparso, ritrovato mentre tenta suicidio: Roma – Segnalato come… - Mafara72 : RT @QuesturaDiRoma: Segnalato come persona scomparsa a “ chi l’ha visto”, la #PoliziadiStato lo trova in bilico sul parapetto di #ponteVitt… - ferrante1971 : RT @QuesturaDiRoma: Segnalato come persona scomparsa a “ chi l’ha visto”, la #PoliziadiStato lo trova in bilico sul parapetto di #ponteVitt… -

(Di lunedì 9 luglio 2018)come persona scomparsa a “Chi l’ha visto”, la Polizia di Stato lo ha trovato in bilico sul parapetto diVittorio Emanuele e gli hala vita. Non sapevano chi fosse quando hanno ricevuto la segnalazione della sala operativa della Questura di una persona che minacciava di gettarsi daVittorio Emanuele. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Aurelio, intervenuti immediatamente, hanno trovato l’uomo sul muretto delcon le braccia aperte, pronto a gettarsi nel vuoto. Il dialogo ha permesso agli agenti di avvicinarsi sempre di piu’, di afferrarlo ed infine di riportarlo sulla sede stradale in completa sicurezza. Solo a quel punto, i poliziotti hanno capito che si trattava di un uomo di 44 anni denunciato dal fratello come persona scomparsa il 1 luglio. L’uomo, originario di Avellino, e’ ...