Roma | omicidio Musci | confermata pena di 26 anni di carcere al mandante

Roma : Stazione Tibus - 51enne arrestato per tentato omicidio : Roma – Un Romano di 51 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia Roma Parioli. L’accusa è di tentato omicidio. L’uomo ha ferito con violenza e ripetuti fendenti alla schiena un altro Romano di 42 anni. Questo è accaduto presso la Stazione Tibus, ieri sera verso le 22. I due hanno litigato per futili motivi inerenti lo stazionamento presso la citata area di transito. Entrambi, infatti, si guadagnano da vivere ...

Chef morto a Roma - automobilista indagato per omicidio stradale : Chef morto a Roma, automobilista indagato per omicidio stradale La procura indaga con questa ipotesi di reato il 30enne che era alla guida dell'auto che si è scontrata con la moto su cui viaggiavano il cuoco stellato Alessandro Narducci e la sua collega Giulia Puleio. Entrambi sono morti nell’impatto Parole ...

Roma - 33enne trovato morto in casa : omicidio?/ Ultime notizie : segni di strangolamento sul collo : Roma, 33enne trovato morto in casa: omicidio? Nessuna pista archiviata ma i segni di strangolamento farebbero pensare al peggio, indagini in corso su vita privata.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 20:20:00 GMT)

Morto lo chef Alessandro Narducci in un tragico incidente sul Lungotevere a Roma. Si indaga per omicidio stradale : incidente mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria, al centro di Roma. Alessandro Narducci , chef del ristorante Acquolina di via del Vantaggio è Morto insieme a una sua amica di 25 anni, ...

"I have a dream" : Roma ricorda Martin Luther King a 50 anni dall'omicidio : Ancora una volta i St john Singers, costola dell'attivissima Associazione Il Cantiere dell'Arte di Manziana presieduta dal cavaliere Adriana Rasi, si mobilitano per lanciare al mondo il grande ...

Roma - la morte di Noemi - stella del nuoto sincronizzato : si indaga per omicidio stradale : Le condizioni disastrate della via Cristoforo Colombo, dall'asfalto costellato di voragini e dalle carreggiate dissestate da radici e invase dai rami. Oppure un malore o ancora l'urto con un altro ...

Omicidio in piazza della Repubblica a Roma : clochard accoltellato al cuore : Omicidio nel centro di Roma, a piazza della Repubblica. Un uomo, un senza fissa dimora romeno di 30 anni, è morto, accoltellato al cuore. Omicidio in piazza della...

Roma - omicidio Sara Di Pietrantonio : motivazioni sentenza Paduano/ Corte "pentimento non credibile e tardivo" : omicidio Sara Di Pietrantonio: motivazioni sentenza d'Appello a Roma, 30 anni a Vincenzo Paduano. 'Pentimento non credibile, strumentale e tardivo'.

Omicidio Giulio Regeni - a pm verbali e video metropolitana/ Roma - "Solo il 5% del totale" : Omicidio Giulio Regeni, giunti a pm Roma verbali e video metropolitana: "solo il 5% del totale". Ultime notizie, prossimo vertice tra Procure in programma al Cairo(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 12:13:00 GMT)

Roma - madre e figlia morte : omicidio-suicidio?/ Ultime notizie : giovane accoltellata - 43enne giù dal terrazzo : Roma, madre e figlia morte: si ipotizza un caso di omicidio-suicidio. La donna 43enne avrebbe prima accoltellato la 18enne poi si sarebbe lanciata da terrazzo.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 08:38:00 GMT)

Madre e figlia morte vicino Roma - ipotesi omicidio-suicidio dopo lite - : Una 43enne e una ragazza di 18 sono state trovate senza vita a Cecchina dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere un incendio scoppiato nel loro appartamento. La ragazza sarebbe stata ...