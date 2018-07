Roma | il bando per il servizio rimozione auto è da rifare | possibili errori contabili e

Roma. Campagna contro l’abbandono estivo degli animali domestici : Al via la Campagna di Roma Capitale contro l’abbandono estivo degli animali domestici. A fare da testimonial, insieme alla cagnolina Michelina,

Concorso Comune di Roma 2018 : bando per 8 dirigenti - ecco quando scade - : -bando per Dirigente della Unità Organizzativa "Gestione e Sviluppo impiantistica sportiva" del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili di Roma Capitale. In questo caso è necessaria la laurea in ...

Roma : Abbandona frigoriferi in strada - denunciato : Roma – Nella notte tra il 21 ed il 22 giugno una pattuglia del reparto Tutela Ambiente del VII Gruppo Tuscolano ha fermato un uomo di 47 anni mentre scaricava 19 frigoriferi in via Bernardino Alimena, zona Romanina. L’intervento è avvenuto al termine delle indagini scattate su segnalazione della presidenza del VII municipio. In precedenza erano stati già ritrovati 20 frigoriferi, privi del motore e dei tubi in rame, gettati in ...

La Roma abbandonata dei centri commerciali : I nuovi quartieri della Capitale sono nati e ?cresciuti attorno ai giganti del cemento. Che ridisegnano la geografia della metropoli. E i suoi cittadini. Che

Stadio Roma - Martina : Raggi valuti dimissioni - Capitale allo sbando : ' Raggi dovrebbe valutare le dimissioni '. Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina ai microfoni di RTl 102.5. 'La responsabilità politica di Raggi è evidentissima. È una città allo sbando. Pur essendo da un'altra parte - ha spiegato - non tifo per il disastro. Non gioisco perché la Capitale viene gestita male, ma la sindaca ...

'La responsabilità politica di Raggi è evidentissima. E' una città allo sbando. Pur essendo da un'altra parte, non tifo per il disastro. Non gioisco perché la Capitale viene gestita male, ma la sindaca Raggi deve ...

Indonesia - pitone ingoia donna/ La zona potrebbe essere piena di serpenti : a Roma due esemplari abbandonati : donna Indonesiana ingoiata da un pitone, due esemplari rivenuti anche a Roma: ma non è sempre un pericolo per l’uomo. Il famoso rettile ruba la scena in queste ore(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 21:35:00 GMT)

Roma - due pitoni di 3 metri dentro sacchi abbandonati in strada - : I due serpenti sono della specie "Pyton Molorus" e sono in ottima salute. Sono stati trovati nel quartiere Eur dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, intervenuti su segnalazione di un ...

Maestre scuola infanzia e nido : doppia graduatoria a Roma - bando in scadenza a fine giugno : Arriva una possibile soluzione dalla Giunta Raggi per le docenti precarie delle scuole dell'infanzia e degli asili nido di Roma: verranno istituite due graduatorie attraverso un bando di selezione in scadenza a fine giugno 2018, che serviranno a conferire incarichi di supplenza per il prossimo anno scolastico. Si trattera', pertanto, di due graduatorie dedicate alle supplenze negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia. La notizia è riportata ...

