Roma | Francesco Totti vola in Russia per la Legends Cup

Roma - tutto su Berardi : è il pupillo di Di Francesco. Pronto il piano Monchi… : tutto SU Berardi- Continua il mercato d’ autentica protagonista della Roma. Dopo il doppio affare offensivo Pastore-Kluivert, i giallorossi sarebbero pronti a chiudere anche per Domenico Berardi. L’esterno del Sassuolo, pupillo di Di Francesco, resta un chiaro obiettivo del mercato capitolino. Un esterno offensivo capace di saltare l’uomo e creare superiorità offensiva. Esterno capace di […] L'articolo Roma, tutto su ...

Roma - l'amore è ancora Dzeko : Di Francesco rivoluziona l'attacco - Edin resta il punto fermo : Si riparte da…Dzeko. Senza di lui, non era ancora vera Roma. Rivederlo ieri, sorridente e riposato , ha trascorso le vacanze in Giappone e a Dubai, svolgere - anticipando di un giorno - le ...

Ritiro Roma/ Di Francesco ritrova i suoi a Trigoria : 31 i convocati. Definito il programma e le amichevoli : Ritiro Roma: oggi inizia a Trigoria la preparazione dei giallorossi agli ordini di Di Francesco. 31 i convocati nella capitale: Definito il programma delle amichevoli estive. (Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:17:00 GMT)

Di Francesco al lavoro con la nuova Roma : Il secondo portiere è arrivato da un paio di settimane , Mirante, . Il terzo, a sorpresa, è stato ufficializzato ieri da Monchi. Si tratta di Fuzato, 21enne ormai ex Palmeiras , costo: 500mila euro, ...

Berardi alla Roma?/ Di Francesco vuole ad ogni costo l'attaccante del Sassuolo : Berardi sempre più nei pensieri della Roma, Di Francesco spera di poter riabbracciare l'attaccante del Sassuolo. Trattativa in corso col giocatore neroverde.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 16:39:00 GMT)

Roma - Di Francesco : “Ronaldo alla Juve? Campionato più bello” : Un sorriso, poi una domanda, quindi un’affermazione. Eusebio Di Francesco reagisce così a chi gli chiede se con l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus il Campionato sarebbe finito ancor prima di cominciare. Il tecnico della Roma, questa mattina a Villa Stuart dove la squadra sta svolgendo le visite mediche in vista del ritiro che inizierà domani, dopo aver sentito la domanda sull’asso portoghese del Real Madrid in ...

Roma - i convocati di Di Francesco per il ritiro non c è Bruno Peres : Roma - Mentre è quasi tutto pronto per il passaggio di Bruno Peres al San Paolo , il giocatore non è nemmeno nella lista dei convocati di Di Francesco per il ritiro di Trigoria che partirà domenica ...

Roma - Di Francesco : “Pastore giocherà mezzala” : Pastore mezzala, rosa da sfoltire, la partita più bella contro il Barcellona, ma anche quella della vittoria a Napoli e tatticamente in Champions contro il Chelsea. E’ quanto ha dichiarato Eusebio Di Francesco al quotidiano della sua città, Il Centro, in una lunga intervista prima di riprendere la guida della Roma per il secondo anno consecutivo. Il tecnico pescarese fa chiarezza sulla cessione di Nainggolan all’Inter, visto ...

Di Francesco ed i dettagli tattici sulla sua Roma : “vi svelo il ruolo nel quale giocherà Pastore” : Di Francesco accoglie Pastore a braccia aperte, disegnandogli un ruolo ad hoc nello scacchiere giallorosso per la prossima stagione Eusebio Di Francesco è tornato a parlare della sua Roma, dopo aver staccato un po’ la spina per le vacanze. Il tecnico giallorosso, parlando ad ‘Il Centro’, ha analizzato il nuovo arrivo Pastore, sopratutto in merito alla posizione che occuperà in campo. “Pastore viene per fare la ...

Roma - Di Francesco : "Radja? Scelta condivisa - bene che si parli di Ronaldo" : Nainggolan all'Inter come 'Scelta condivisa'. Lo scudetto dove 'dare fastidio a chi ci ha preceduto'. Il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo: 'Già solo che se ne parli può fare bene al movimento'. E ...

Moto2 - GP Olanda 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Fulmine Francesco Bagnaia! Bene Romano Fenati - secondo : È ancora Francesco Bagnaia il più veloce in Moto2, anche dopo le prove libere 3 del GP d’Olanda. Pecco, già velocissimo ieri, si è confermato il migliore anche nella terza sessione di prove, l’ultima in vista delle qualifiche di oggi. Bagnaia ha stampato anche oggi il miglior tempo, 1’37″930, diventando l’unico pilota a scendere sotto il muro dell’1’38” in questa prima parte di fine settimana, ...