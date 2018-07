Roma | emergenza strade | da Boccea a Ostiense mini cantieri estivi

Emergenza abitativa - Castiglione propone a Valeriani possibili soluzioni per Roma : L’assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale Rosalba Castiglione, in occasione dell’incontro della scorsa settimana con l’assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero della Regione Lazio Massimiliano Valeriani, ha proposto le possibili soluzioni per affrontare l’Emergenza abitativa a Roma, sulle quali si attende la risposta della Regione. L’assessora ...

Valeriani : a Roma emergenza abitativa molto forte : Valeriani: 10.000 famiglie con sfratto esecutivo Roma – Di seguito le parole di Massimiliano Valeriani, assessore della Regione Lazio alle Politiche abitative. “Serve un salto di qualità delle istituzioni. Per fare fronte al tema della Casa e non può prescindere dai numeri. A Roma l’emergenza abitativa è molto forte. Secondo dati della Prefettura abbiamo 11.600 persone in lista d’attesa nelle graduatorie. 30mila nuclei ...

Bomba su volo Roma-Chicago? Atterraggio d'emergenza/ Ultime notizie : scritte anti USA - allarme terrorismo : Bomba su volo Roma-Chicago? Atterraggio d'emergenza. scritte anti USA in bagno, allarme terrorismo: l'aereo atterra in Irlanda. Le Ultime notizie: via ai controlli(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 21:31:00 GMT)

«Appunti sospetti nel bagno» : atterraggio d'emergenza per il volo United Airlines Roma-Chicago : Un aereo della United in volo da Roma a Chicago è stato deviato in Irlanda per «potenziali motivi di sicurezza». Secondo indiscrezioni, alcuni appunti e note sarebbero stati...

Caldo - scirocco e piRomani : è già emergenza incendi in Sicilia - 190 roghi solo ieri : Caldo, scirocco e piromani hanno già fatto scattare l’emergenza incendi in Sicilia: secondo i vigili del fuoco solo ieri sono stati oltre 190 gli interventi per incendi boschivi. Le province più colpite sono state quelle di Ragusa, Catania, Caltanissetta e Agrigento. Nel Ragusano ieri sono stati impiegati due Canadair e un elicottero, e sono state evacuate ottocento persone del Club Med. I vigili del fuoco del Comando di Catania sono ...

Roma - emergenza voragini : mappati 32 km di gallerie sotterranee : Roma ha trentadue chilometri di cavità sotterranee : un sottosuolo groviera che sta all'origine dei continui casi di voragini che si aprono all'improvviso per le strade della Capitale. L'SOS arriva ...

Più indifferenziata e pochi impianti - Roma vive sull'orlo dell'emergenza : la capacità industriale, insufficiente a coprire il fabbisogno, il punto debole nella gestione del ciclo dei rifiuti. Sono quattro, nella Capitale, gli impianti di trattamento: due di Ama , Salario e ...

Rifiuti - individuate quattro discariche in Puglia per l'emergenza di Roma : Sono quattro i siti in cui potrebbe esserci disponibilità per accogliere in Puglia i Rifiuti di Roma . Si tratta di Foggia e dei comuni leccesi di Cavallino, Ugento e Poggiardo. Il dato è emerso ...

Emergenza rifiuti. Figliomeni (FdI) : “Roma è al collasso e l’AMA sciopera” : “Ogni angolo di strada, piazza e quartiere dal centro alla periferia è letteralmente sommerso da rifiuti di ogni natura, compresi quelli che non si possono smaltire presso i cassonetti, vedi materassi, elettrodomestici e mobili”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia. “E’ vero che il problema dei rifiuti nella Capitale è secolare, testimonianze storiche giunte fino a noi riferiscono di una ...

Emergenza rifiuti - così le scuole di Roma si riempiono di topi : "A Roma è rimasta solo Santa Pupa a proteggere i bambini". Mario Rusconi, presidente dell"Associazione Nazionale Presidi della Capitale e del Lazio non ci pensa nemmeno a trasformarsi in operatore ecologico, assieme ai suoi colleghi, per scongiurare l"invasione di ratti che minaccia le scuole della città.Decine quelle che hanno dovuto chiudere temporaneamente i cancelli dall"inizio dell"anno scolastico per colpa della presenza dei roditori, ...

Roma - emergenza rifiuti : task force per gestire la crisi/ Ultime notizie : è caccia a nuovi impianti : Roma, emergenza rifiuti: task force per gestire la crisi. È caccia a nuovi impianti per il trattamento e lo sversamento. Le Ultime notizie: Ama, Campidoglio e Regione al lavoro(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 19:41:00 GMT)

Volo d’emergenza dell’Aeronautica : bambina in pericolo di vita trasferita da Reggio Calabria a Roma : Nella notte un veliVolo dell’Aeronautica Militare ha effettuato un trasporto sanitario dall’aeroporto di Reggio Calabria a quello di Ciampino, trasportando a Roma una bambina di 8 anni in pericolo di vita che necessitava di essere trasferita d’urgenza presso l’Ospedale Bambino Gesù. Il trasporto della piccola paziente, dei suoi genitori e di un’equipe medica al suo seguito è stato richiesto dalla Prefettura di ...

Maltempo Emilia-Romagna : dal governo 9 - 5 milioni e stato di emergenza : In considerazione dell’ondata di Maltempo che ha investito tutte le province dell’Emilia-Romagna (eccetto Ferrara) tra il 2 febbraio e il 19 marzo 2018, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, stanziando da subito 9,5 milioni di euro: le risorse andranno a finanziare gli interventi più urgenti che si sono resi necessari in questi territori. “Ci eravamo mossi subito per essere al fianco delle comunità e ...

Roma - invasione rifiuti : emergenza in anticipo : I cumuli di sacchetti fuori dai cassonetti strapieni sono assolutamente trasversali: si possono trovare al centro storico come in periferia. Tante le segnalazioni arrivate: dal Salario a Monteverde, ...