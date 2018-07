Roma | denuncia a carico di turisti per violazione ‘no-fly-zone’

Roma : controlli aeroporto Fiumicino - 4 denunciati : Roma – Lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno svolto numerosi servizi di controllo all’interno dello scalo e lungo le vie adiacenti all’aeroporto internazionale ‘Leonardo da Vinci’ di Fiumicino. Ad esito delle attivita’, i Carabinieri hanno denunciato quattro passeggeri per tentato furto. Si tratta precisamente di tre cittadini italiani, di 28, 53 e 60 anni, e uno ...

Roma - accoltella rivale in amore : denunciato operaio di 37 anni : Ha preso a bastonate il rivale, ferendolo anche a un braccio con un coltello, durante una lite per una ragazza contesa. È accaduto sabato pomeriggio in un'area verde di viale dei Quattro Venti, in ...

Verdi : denunciamo stato pietoso Servizi Demografici Comune Roma : Roma – “Questa ricevuta (scaricabile qui: http://bit.ly/appuntamento_carta), di un appuntamento per la Carta di Identita’ elettronica, emessa il 5 luglio, fissa l’appuntamento addirittura l’8 novembre. Come Verdi denunciamo lo stato pietoso dei Servizi Demografici del Comune di Roma, con ritardi di oltre 4 mesi che impediscono ai cittadini di ottenere tempestivamente il proprio documento di ...

Codacons : Buche a Roma - pronti a denunciare i vigili : Roma – Il Codacons pronto alla guerra legale contro i vigili urbani della Capitale, che hanno annunciato multe fino a 168 euro per chi segnalera’ le Buche presenti sull’asfalto cerchiandole con la vernice. “Siamo oramai alle comiche- spiega il presidente Carlo Rienzi-. La Polizia municipale, che dovrebbe difendere i cittadini dai pericoli insiti nelle Buche che infestano le strade Romane, decide di schierarsi contro gli ...

"Er biglietto o scendi" : la video-denuncia della Raggi sui bus Romani : "Stiamo sperimentando i tornelli sugli autobus della città. Guardate che cosa succede quando i cittadini onesti scoprono gli scrocconi". Così ha scritto la sindaca di Roma Virginia...

Roma : Vendeva oggetti di valore rubati - denunciato : Roma – Mai avrebbe immaginato di ritrovare sul banco di vendita del mercato di Porta Portese l’obiettivo della sua macchina fotografica che gli era stato rubato. L’uomo, che ha riconosciuto l’oggetto di sua proprietà anche dal numero di matricola, ha subito allertato le pattuglie della Polizia Locale, Gruppo Monteverde. Gli agenti hanno prontamente sequestrato l’obiettivo e altri oggetti di valore messi in vendita. ...

Roma - denunciato un turista che pilotava un drone sopra il Colosseo. Multati anche 26 ambulanti abusivi : Colosseo e Fori Imperiali, nuovi controlli antiabusivismo e antidegrado. Ieri pomeriggio, a meno di 48 ore dagli ultimi blitzi, i carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito un nuovo ...

Roma : Minacciano con pistola giocattolo - denunciati 20enni : Roma – Tre ventenni Romani, senza motivo, hanno avvicinato un passante in piazza dell’Ara Coeli. Lo hanno minacciato di morte puntandogli una pistola, per poi fuggire a bordo di un’auto. La vittima è un 39enne residente a Roma. Ha immediatamente dato l’allarme ai Carabinieri di Piazza Venezia che hanno avviato le ricerche dei fuggitivi. Li hanno rintracciati poco dopo a bordo della stessa auto con la quale erano ...

Roma : Abbandona frigoriferi in strada - denunciato : Roma – Nella notte tra il 21 ed il 22 giugno una pattuglia del reparto Tutela Ambiente del VII Gruppo Tuscolano ha fermato un uomo di 47 anni mentre scaricava 19 frigoriferi in via Bernardino Alimena, zona Romanina. L’intervento è avvenuto al termine delle indagini scattate su segnalazione della presidenza del VII municipio. In precedenza erano stati già ritrovati 20 frigoriferi, privi del motore e dei tubi in rame, gettati in ...

Gdf Roma - appalti illeciti per 271 milioni : 331 denunciati : Gdf Roma, appalti illeciti per 271 milioni: 331 denunciati Il dato diffuso dalle Fiamme Gialle rientra nel bilancio relativo all'ultimo anno e mezzo, che comprende anche i dati sulle operazioni contro le frodi allo Stato, gli evasori totali, il traffico di stupefacenti e sul valore dei beni confiscati alle ...

Gdf Roma - appalti illeciti per 271 milioni : 331 denunciati - : Il dato diffuso dalle Fiamme Gialle rientra nel bilancio relativo all'ultimo anno e mezzo, che comprende anche i dati sulle operazioni contro le frodi allo Stato, gli evasori totali, il traffico di ...

Roma : Truffavano farmacie - 2 denunciati : Roma – Due cittadini Romani, di 37 e 48 anni, sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri della Stazione Roma Bravetta. Si tratta di person senza occupazione e con precedenti. L’accusa è di truffa continuata in concorso. I due malviventi avevano messo in atto un astuto piano per truffare tre farmacie del quartiere Bravetta. Si presentavano ai titolari e ai dipendenti. Riferivano che nel corso della notte precedente avevano ...

Roma : un arresto e 12 denunciati durante controlli in zona Medaglie d’Oro : Roma: l’arrestato è 31enne di origini gambiane Roma – Un arresto e una pioggia di denunce durante un’attività di controllo straordinario in zona Medaglie d’Oro. I Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno eseguito un cospicuo lavoro volto al contrasto di ogni tipo di reato. Il tutto ha portato all’ammanettamento di un pusher e alla denuncia a piede libero di altre 12 persone. L’arrestato, 31enne del ...

Spari alla festa contro il Dj a Roma - denunciato un 88enne per omessa custodia di armi : Due Spari, poi il panico: è successo a Roma tra venerdì e sabato in un'area del Centro Storico concessa per una festa privata. Siamo in via San Teodoro a due passi dal Palatino...