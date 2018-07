Roma | Controlli Polizia-Vigili | un arresto

romadailynews

(Di lunedì 9 luglio 2018)– Una migliore e sicura fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini. Questo l’obiettivo di una task force messa in campo dalle forze dell’ordine e composta da agenti delladi Stato del commissariato Celio, unita’ cinofile della Questura died agenti diCapitale. Nel corso della operazione, che ha interessato in particolare il centro storico della capitale, ad alcune delle numerose attivita’ commerciali controllate sono state elevate sanzioni amministrative pari a 116.658 euro per l’assenza di autorizzazioni amministrative, carenza di requisiti igienico sanitari e mancata esposizione di cartelli informativi sui prezzi degli oggetti venduti. Braccialetti, cappelli, souvenir, bottiglie d’acqua, oggettistica in legno, sciarpe, ventagli, ombrellini, aste per selfie, sono stati sottoposti a sequestro ...