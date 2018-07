Roma | controlli aeroporto Fiumicino | 4 denunciati

Roma : Controlli Polizia-Vigili - un arresto : Roma – Una migliore e sicura fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini. Questo l’obiettivo di una task force messa in campo dalle forze dell’ordine e composta da agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio, unita’ cinofile della Questura di Roma ed agenti di Roma Capitale. Nel corso della operazione, che ha interessato in particolare il centro storico della capitale, ad alcune delle numerose ...

Roma - movida senza regole - alcol e pochi controlli : 'L'ordinanza è un flop' : All'alba succede ancora di camminare in piazza Madonna dei Monti, pieno centro storico, e sentire sotto alle scarpe il crepitio dei vetri spezzati. Vetri di bottiglie di birra o di vino principalmente,...

Roma : 2 ammanettati e 3 denunce dopo controlli a Ponte Milvio : Roma – Una massiccia attivita’ di controllo dei Carabinieri e’ scattata nella serata di ieri nel quartiere di Ponte Milvio. Decine di militari della Stazione Roma Ponte Milvio e della Compagnia Roma Trionfale hanno passato al setaccio quella che e’ considerata la ‘culla’ della movida di Roma Nord al fine di prevenire e reprimere fenomeni di illegalita’ e di degrado. Il bilancio e’ di 2 persone ...

Roma : un arresto e 12 denunciati durante controlli in zona Medaglie d’Oro : Roma: l’arrestato è 31enne di origini gambiane Roma – Un arresto e una pioggia di denunce durante un’attività di controllo straordinario in zona Medaglie d’Oro. I Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno eseguito un cospicuo lavoro volto al contrasto di ogni tipo di reato. Il tutto ha portato all’ammanettamento di un pusher e alla denuncia a piede libero di altre 12 persone. L’arrestato, 31enne del ...

Roma : Controlli a Villa Pamphili - 30 identificati : Roma – I Carabinieri della stazione Gianicolense e gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Monteverde hanno effettuato servizi di controllo all’interno del parco di Villa Pamphili. Tale operazione è finalizzata al riscontro di situazioni di degrado e di prostituzione. I Controlli hanno interessato in particolare la zona orientale della Villa a ridosso del lago del Giglio, vicino l’ingresso di via Donna Olimpia. ...

Roma : Controlli a San Pietro e Prati - 2 arresti : Roma – I quartieri Prati e San Pietro sono state passate al setaccio dai Carabinieri della Compagnia Roma. I militari hanno eseguito mirati Controlli alle attività commerciali e alle aree maggiormente frequentate da turisti. L’intensa attività ha portato all’arresto di due persone e ha permesso di scoprire numerose violazioni relative a carenze igienico-sanitarie e lavoro irregolare all’interno di due ristoranti. In ...

Roma : controlli serrati al Flaminio - arresti e denunce : Roma: lavoro intenso da parte dei Carabinieri Roma – controlli serrati da parte dei Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale. I militari hanno svolto un’intesa attività, mirata al contrasto di ogni tipo di reato. Il lavoro svolto ha portato all’arresto di 2 persone e alla denuncia a piede libero di altre 4. Nello specifico, due cittadini cubani di 26 e 32 anni. Entrambi con precedenti e senza fissa dimora, sono stati fermati ...

Roma - cani randagi attaccano una donna : “Mancano controlli nei parchi” : “Una donna è stata aggredita ieri mattina da tre cani randagi mentre passeggiava con il suo cane a Villa Pamphili”. Così in una nota Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi del Movimento Animalista, presieduto dall’on. Michela Vittoria Brambilla. “Roma è diventata – prosegue – la Capitale del degrado e dell’insicurezza. La colpa è della sindaca Raggi che non garantisce i controlli nei parchi urbani e non applica la Legge Regione ...

Roma - Fori Imperiali - ambulante tenta di darsi fuoco durante controlli vigili : bloccato : Un venditore ambulante ha tentato di darsi fuoco cospargendosi il corpo di liquido infiammabile su via dei Fori Imperiali, ma è stato bloccato dal pronto intervento della polizia locale che ha evitato ...

Roma : Controlli su Metro - 10 arresti : Roma – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma proseguono mirati servizi a bordo delle linee e nelle fermate di scambio della Metropolitana. Questo per garantire maggiore sicurezza ad utenti e turisti in visita nella Capitale. In poche ore sono state arrestate 10 persone con l’accusa di furto. A bordo della Metro A i Carabinieri hanno arrestato un 37enne argentino e un 39enne cubano. Entrambi senza fissa dimora e con ...

Roma - controlli dei vigili in ristoranti e minimarket : 50mila euro multe : controlli a tappeto della polizia locale nelle zone di Tor Tre Teste e Alessandrino, alla periferia di Roma. Ammontano a 50mila euro le sanzioni effettuate, quattro i denunciati e un locale chiuso per ...

Controlli serrati dei vigili in esercizi Roma : denunce e multe : Roma: violazioni per oltre 50.000 euro Roma – Controlli amministrativi da parte della Polizia locale di Roma del V gruppo Prenestino. Coinvolti ristoranti, attività di somministrazione e vendita di generi alimentari, mini market ed esercizi di vicinato. Le zone interessante: Alessandrino, Centocelle e Tor Tre Teste. Interventi mirati non solo a reprimere condotte illecite che mettono a rischio la salute dei cittadini ma anche a ...

Controlli carabinieri nel centro di Roma : 10 borseggiatori arrestati : Roma, 27 mag. , askanews, Sono, al momento, 10 le persone arrestate dai carabinieri di Roma con l'accusa di furto aggravato sorprese nel corso dei servizi preventivi scattati dalla giornata di ieri in ...

Roma. Controlli nelle aree turistiche : oltre 40 mila sequestri : Controlli mirati, oltre 40 mila articoli illegali sequestrati, interventi specifici sulla vendita di alimenti e bevande. Nel mese di aprile