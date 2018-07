Roma | Colle Oppio | Arrestati 5 pusher

Roma - chef e collega morti in un incidente : l'automobilista sarebbe stato al telefono : Uno scontro violentissimo li ha sbalzati dallo scooter per molti metri, venti o forse trenta. Lo chef stellato 29enne Alessandro Narducci e la sua amica e collega 25enne Giulia Puleio sono morti in pochi istanti [VIDEO]all'una e 40 di giovedì notte in un tragico incidente, forse un frontale, con l'auto guidata dal 30enne Fabio Feola. Lo scontro è accaduto a Roma sul lungotevere della Vittoria nel quartiere Prati. Il conducente dell'auto che li ...

Sladana Krstic presenta la sua nuova collezione venerdì 22 giugno@ La Griffe McGallery di Roma : Tra i suoi spettacoli ricordiamo 'Lasciando u segno' e 'Mata Hari'. visualizza altro Condividi Facebook Twitter Google+ LinkedIn Tumblr Pinterest stampa Redazione 20 Giugno Giornata Mondiale del ...

Nuoto sincronizzato - le azzurre si preparano per gli Europei di Glasgow : undici le atlete convocate per il collegiale di Roma : Sono undici le atlete convocate dal commissario tecnico Patrizia Giallombardo per un collegiale al Centro Federale di Pietralata Prosegue la preparazione della nazionale in vista dei prossimi impegni internazionali e soprattutto dell’appuntamento clou della stagione: gli Europei di Glasgow dal 2 al 7 agosto. undici le atlete convocate dal commissario tecnico Patrizia Giallombardo per un collegiale al Centro Federale di Pietralata, a Roma, ...

Corcolle - autista Atac aggredita da passeggero africano/ Ultime notizie Roma - ecco perchè l'ha picchiata : Corcolle, autista Atac aggredita da passeggero africano: Ultime notizie Roma, conducente di 45 anni aggredita perchè la porta posteriore dell'autobus 508 era bloccata(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 11:04:00 GMT)

Roma : giardini di via Flaminia - colletta per curare il verde incolto : Per falciare il verde dei giardini di via Flaminia hanno fatto una colletta. E per arrivare al totale degli 800 euro necessari per pagare la ditta, hanno fatto a metà: 400 euro gli abitanti, poco più ...

"Molti miei colleghi cantautori Romani scrivono testi pieni di poesia - ma nella villa al mare ereditata dal papà" : "Tutto il tempo che ho perso, gli errori che ho fatto, le zappate sui piedi che mi sono preso e dato da solo mi hanno reso quello che sono oggi. Ma è vero anche che, in mezzo, ci sono stati anni in cui ero sempre incazzato". Fabrizio Moro si racconta in una lunga intervista a Vanity Fair:"Nessuno mi dava retta. Quando non riesci a esprimerti diventi un frustrato e i frustrati rovinano il mondo. Diciamo, però, anche un'altra cosa: ...

10 (e Lode) Collettiva di pittura e fotografia a Roma - promossa da “Il Salotto di Diotima” : Si svolgerà dal 15 al 21 giugno la Collettiva 10 (e Lode), una mostra di pittura e fotografia e arti applicate che coinvolge 10 artisti di diversa formazione ed esperienza, nella galleria NVMEN (www.numenspace.it), in via Capo d’Africa, alle spalle del Colosseo, a Roma. Ci vuole coraggio, spregiudicatezza, forza di volontà per provare ad imporre, “esponendo-si” e comunicando nuove idee. Trovare ancora la forza per voler comunicare ...

Collettivo Fuorisede - a Roma 50 anni dopo : ANSA, - Roma, 1 GIU - Era il febbraio 1971 quando la Casa dello studente di via de Lollis, forse percepita non come un luogo di studio e d'incontro ma come un "pericoloso covo di sovversivi", fu "...

Pitti – Gazzarrini a Firenze cn una collezione Romantica [GALLERY] : Gazzarrini: il successo del brand sancito dal ritorno in Fortezza da Basso. Spring Summer 2019: una collezione romantica Gazzarrini torna in Fortezza da Basso. Lo storico brand, ambasciatore dello stile italiano in Europa, Giappone e Medio Oriente, porta a Firenze una collezione i cui canoni stilistici poggiano sulla tradizione della confezione del nostro Paese, rinnovandola nel rispetto dei suoi codici. La spring summer di Gazzarrini è una ...

Governo ultime notizie - trattative Lega-M5s col Colle/ Conte e Salvini a Roma : Ciocca al Mef e Savona Esteri? : Governo live, ultime notizie: per Savona si attende Salvini, Di Maio spera, Cottarelli in stand-by. Altra giornata cruciale per quanto riguarda il prossimo esecutivo italiano: tutte le news. Si chiama Pierluigi Ciocca e potrebbe essere la carta-jolly da giocarsi con il Colle per superare lo stallo sul nome di Paolo Savona come ministro all’Economia: le indiscrezioni e retroscena di Corriere della Sera e Ansa presentano l’economista ed ex ...

Sul Colle piazze divise. M5S a Roma il 2 giugno - Pd il 1° giugno a difesa del Quirinale : Con il presidente della Repubblica finito sotto assedio dopo la decisione di non avallare la scelta di Paolo Savona ministro dell'Economia, 'costringendo' il premier incaricato Giuseppe Conte a ...

Cottarelli atteso al Colle con la lista dei ministri. Di Maio : A Roma il 2 giugno : Teleborsa, - Il Colle ha preso una decisione recependo il messaggio arrivato a Roma, ovvero che l'Italia deve rimanere negli schemi dell'Europa , entro i limiti dei numeri di bilancio e nell'alveo ...

Cottarelli stringe sui ministri - pronto a salire al Colle. Di Maio all’attacco : manifestazione a Roma il 2 giugno : Tornano i nomi di Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, Alessandro Pajno presidente del Consiglio di Stato, Lucrezia Reichlin, docente di Economia alla London Business School. Possibili nuovi innesti come Tronca e Cantone. Savona: «Grave torto subìto». Il leader M5s rilancia sull’impeachment per il capo dello Stato. Per Salvini la priorità del Parlamento è la riforma della legge elettorale: «Chi prende un voto in più ha la ...

Di Maio : «2 giugno in piazza a Roma». Scontro con il Colle su nomi Tesoro : «Avevo fatto arrivare nomi alternativi a Savona, come Bagnai o Siri». A dirlo, ospite a Pomeriggio Cinque è il leader del M5S Luigi Di...