Roma | Argentin fa lo sciopero della fame contro le buche

(Di lunedì 9 luglio 2018)– L’ex deputata Ileanaha iniziato oggi uno“a nomedisabilita’na” per chiedere al Campidoglio di sistemare le strade e permettere a chi si muove in carrozzina di spostarsi autonomamente. L’esponente Dem e presidente dell’associazione Aida, sentita dall’agenzia Dire, ha precisato di aver voluto procedere nonostante il parere negativo del suo medico, essendo lei affetta da amiotrofia spinale. “Io mi gioco tutto, vediamo lei che combina”, ha detto riferendosi al sindaco diVirginia Raggi, alla quale e’ rivolta la protesta. “Sono pronta a tutto- ha spiegato- perche’ le barriere architettoniche anticipano le barriere culturali e se un sindaco non capisce che c’e’ un disagio nelle fasce piu’ deboli dei cittadini, probabilmente non e’ in grado ...