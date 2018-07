Roma al Gay Village | Caput Mundi Summer Edition

Roma - Sapienza risponde a Gay center : ok a breve a doppio libretto per le trans : Smentita la denuncia dell'associazione, Approvazione definitiva a settembre da parte del senato accademico

La Febbre del Sabato Sera a Roma a tempo di Samba per la Prima Gaynor FairweatherCup : Dopo la “ Febbre del Sabato Sera ” di Milly Carlucci con il suo programma in Prima Sera ta “Ballando con le Stelle, che ha avuto la meglio su altri programmi, pare che gli italiani si siano appassionati soprattutto alle Danze Latine Americane e la “ Febbre ” continuerà proprio nella Sera ta del 30 giugno a Roma presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria (uno stupendo Hotel 5 stelle) dove si terrà la Prima Gaynor FairweatherCup . Chi è Gaynor ...

Gay Pride a Roma - il mondo del lavoro alla parata Lgbt : L’appuntamento del sabato in azienda è al Gay Pride. Tocca a Roma sabato 9 giugno e in parata c’è anche Procter & Gamble con lo slogan Love Over Bias, Amore oltre i pregiudizi. P&G partecipa al Pride in 25 Paesi proseguendo la campagna globale lanciata durante i Giochi Olimpici Invernali del 2018. Uno dei testimonial è il freestyler americano Gus Kenworthy il cui bacio in diretta tv al fidanzato ha fatto il giro del ...