Roma | accoltella rivale in amore | denunciato operaio di 37 anni

ilmattino

: Litigano per una donna: operaio colpisce rivale in amore col ramo di un albero, poi lo accoltella… - Roma__SPQR : Litigano per una donna: operaio colpisce rivale in amore col ramo di un albero, poi lo accoltella… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Ha preso a bastonate il, ferendolo anche a un braccio con un coltello, durante una lite per una ragazza contesa. È accaduto sabato pomeriggio in un'area verde di viale dei Quattro Venti, in ...