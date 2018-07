Roma | 3 arresti a Ostia dopo controlli Carabinieri

Roma : Spaccio - due arresti in poche ore : Roma – Nell’ambito dell’attivita’ di contrasto allo Spaccio di stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato, in due diverse operazioni, hanno assicurato alla giustizia due Romani rispettivamente di 18 e 51 anni. Il primo a finire nella rete dei poliziotti e’ una persona che, malgrado la giovane eta’ aveva messo su una vera e propria base di Spaccio all’interno di una cantina in zona Tor De’ ...

Pavia : razziavano case e ditte in Lombardia ed Emilia Romagna - tre arresti : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Tre uomini sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri, tra Pavia, Brescia e Milano, con l’accusa di furto aggravato e ricettazione. Si tratta di tre pregiudicati, un 51enne originario di Potenza, un 47enne di origine kosovara e un 37enne milanese, ritenuti responsabili in concorso e a vario titolo tra loro di una serie di colpi commessi tra il 4 e il 15 maggio 2017, nelle province di ...

Roma. Usura con tassi fino al 570% - 9 arresti : Roma. Usura con tassi fino al 570%, 9 arresti – Nelle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 9 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, Usura, estorsione, esercizio abusivo dell’attività ...

Roma : Merce rubata pronta per la Romania - due arresti : Roma – Due cittadini romeni, di 23 e 37 anni sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto dai Carabinieri della Stazione Roma via Vittorio Veneto. Entrambi con precedenti, sono stati sorpresi mentre caricavano su un furgone diretto in Romania tantissima Merce conservata in 11 enormi scatoloni. All’interno sono stati trovati 198 paia di scarpe sportive di varie marche. Oltre a 88 capi di abbigliamento sportivo ancora con ...

Roma : Droga nel vano motore - 2 arresti : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma hanno arrestato un 22enne di Colleferro e un 24enne di Zagarolo. L’accusa è di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La scorsa notte i Carabinieri hanno notato un’auto con a bordo i due giovani ed hanno deciso di controllarli. Nascosto sotto al sedile del guidatore, i militari hanno notato un apparecchio utilizzato per conservare prodotti ...

Roma - presa banda del jammer - 9 arresti : i furti anche in casa di un pensionato che aveva sotto il materasso 220mila euro : Sono considerati responsabili di furti in abitazioni, gioiellerie e sportelli Atm bancomat in tutto il Centro Italia: al termine di un'indagine, denominata 'Irriducibili', i carabinieri della ...

Corruzione : otto arresti a Roma - sei sono poliziotti