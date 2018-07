Roberto Saviano da Gomorra a “Il mondo dei Narcos” | anticipazioni puntata 9 luglio

Roberto Saviano racconta «Il Mondo dei Narcos» sul Nove : Roberto Saviano e David Beriain Roberto Saviano torna sul Nove per presentare Il Mondo dei Narcos, in onda stasera e lunedì 16 luglio alle 21:25. Il giornalista introduce e commenta una serie di documentari inediti sui signori della droga e la corruzione in Colombia e Messico, terre dei due narcos più famosi, Escobar e El Chapo. Le inchieste sono realizzate dal reporter spagnolo David Beriain, autore della serie Clandestino, prodotta da ...

Sandro Veronesi scrive a Roberto Saviano : “Mettiamoci il corpo e andiamo sulle navi con i migranti” : Lo scrittore Sandro Veronesi in un lettera aperta a Roberto Saviano sul Corriere della Sera propone di metterci direttamente il proprio corpo e dare visibilità a quanto accade laggiù, in quel tratto di mare dove la gente viene lasciata morire: "Caro Roberto, pensa se su una di quelle navi ci fosse Totti. Il suo corpo su una di quelle navi farebbe capire a un sacco di persone come stanno le cose, più di mille parole. Sto sognando? Sto dicendo una ...

Roberto Saviano insulta Matteo Salvini e 'il suo burattino' Danilo Toninelli : 'Beceri - folli - criminali' : 'Non esiste più per questa politica degenerata alcuna differenza tra vita e morte - la spara subito grossissima -, tra dignità e mancanza di diritti, tra legge e illegalità'.

Roberto Saviano presenta ‘Il Mondo dei Narcos’ : il viaggio di Beriain nell’inferno Messicano della droga : Il Mondo del traffico della droga Messicano osservato da pochi centimetri di distanza. Laboratori di metanfetamine e di lavorazione dell’eroina; passeggiate in mezzo ad infiniti campi di marijuana; interi fortini militarizzati a protezione di gruppi di trafficanti; un giovane boss irrequieto e dal grilletto facile; una prostituta scampata alla vendetta mortale del cartello della droga. Questo è molto altro nelle puntate della mini serie Il Mondo ...

Veronesi scrive a Saviano : "Ciò che sta accadendo nel Mediterraneo è inaccettabile. Caro Roberto - mettiamoci il corpo" : "Ciò che sta accadendo nel Mediterraneo è inaccettabile" afferma Sandro Veronesi in una lettera allo scrittore Roberto Saviano, riportata dal Corriere della Sera. E aggiunge che ad essere inaccettabile non è il fenomeno della migrazione, da sempre esistito nella storia, ma "la propaganda" che distorce la realtà definendo "crociera la tortura cui quegli esseri umani sono esposti".Il bisogno di scrivere a Saviano nasce ...

Roberto Saviano svela tutti i segreti del narcotraffico mondiale : Foto: Ufficio Stampa Il Mondo dei Narcos in prima Tv assoluta Roberto Saviano è uno scrittore che da anni vive sotto scorta per la sua attività di denuncia contro la Camorra: un intellettuale sempre sul pezzo che non ha ...

Roberto Fico - il presidente della Camera si schiera con Saviano : guerra totale contro Salvini : La decisione di spostare 42 milioni di euro dal sistema di accoglienza a quello dei rimpatri ha scatenato un nuovo scontro tra il grillino Roberto Fico e il leghista Matteo Salvini . La tensione nella ...

Roberto Saviano presenta Il mondo dei Narcos : “Questa storia vi riguarda” : Immaginare di poter esplorare i gangli di un’organizzazione criminale, osservarne da vicino la struttura, conoscerne il funzionamento, le strategie, gli affari ma anche la violenza, la ferocia. “Provare a dire al lettore o allo spettatore, anche a migliaia di chilometri di distanza, ‘questa storia ti riguarda’” scrive Roberto Saviano. Dopo il successo di Kings of Crime – che lo scorso anno ha raccontato le più pericolose organizzazioni ...

Premio Strega 2018 - chi è la vincitrice Helena Janeczek - l’editor che scoprì Gomorra di Roberto Saviano : Helena Janeczek, vincitrice del Premio Strega 2018 con "La ragazza con la Leica", è da tempo nota ai lettori per i suoi libri e per il lavoro di talent scout. Fu in questa veste che nel 2004 scoprì il dattiloscritto di un esordiente e lo portò a Mondadori. Quell'esordiente si chiamava Roberto Saviano e quel dattiloscritto si intitolava "Gomorra". Che successivamente sarebbe diventato un best seller internazionale.Continua a leggere

Danilo Toninelli contro Roberto Saviano sugli immigrati : 'Non si permetta di attaccare l'Italia' : Roberto Saviano sta esagerando. E questa volta ad alzare la voce contro lo scrittore di Gomorra è Danilo Toninelli. Il ministro delle Infrastrutture su Twitter gli risponde: 'A Saviano ricordo che i ...

Latina - torna il festival ‘Come il vento nel mare’ : apre Antonio Tajani - tra gli ospiti Roberto Saviano e Aboubakar Soumahoro : La musica e il cinema, i libri e la scienza, la religione e il giornalismo d’inchiesta, l’impegno civile e quello politico. Dal 29 giugno al 4 agosto torna “Come il vento nel mare”, il festival culturale di Latina ideato e diretto da Andrea Alicandro e Massimiliano Coccia. La seconda edizione, che si intitola “La nostra madre Europa”, si aprirà venerdì 29 giugno con l’intervento del presidente del Parlamento Europeo Antonio ...

Roberto Saviano contro Salvini/ “Dice solo balle - la Lega ha rubato 50 milioni di euro - governo xenofobo” : Roberto Saviano contro Salvini: “Dice solo balle, la Lega ha rubato 50 milioni di euro, governo xenofobo”. Il nuovo attacco dello scrittore anti-mafia nei confronti del leghista(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Roberto Saviano all’attacco del Movimento 5 Stelle : “Stampella della xenofobia di Matteo Salvini” : Roberto Saviano torna a tuonare contro Matteo Salvini, questa volta non lo fa dalle colonne della sua rubrica su Fanpage ma dal palco allestito in Parco Sempione in occasione dell'evento promosso dal comune di Milano.Continua a leggere

Governo - Roberto Saviano : "M5S è stampella di un partito xenofobo" - : Lo scrittore è intervenuto a Milano all'evento "Insieme senza muri" e ha attaccato la Lega e Salvini: "Terribile, ad oggi ha fatto teatro e propaganda, sono solo balle". Sulla proposta del ministro di ...