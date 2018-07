Riviera | Mediaset acquista diritti serie tv | trama | cast e quando va in onda

superguidatv

: @tw_fyvry @SunshineMarcoB @Cherish1972 @Ginko_21 @borraccino_ a proposito di serie Sky non capisco perchè Mediaset… - EnfantProdige : @tw_fyvry @SunshineMarcoB @Cherish1972 @Ginko_21 @borraccino_ a proposito di serie Sky non capisco perchè Mediaset… -

(Di lunedì 9 luglio 2018)hato itelevisivi per trasmettere la prima stagione di, lainglese ideata da Neil Jordan: eccoin tv Labritannicaè una delle nuove proposte televisive dei palinsesti2018-2019. Dopo il grande successo ottenuto nel mondo e su Sky Atlantic Italia, lagialla approda in chiaro anche su. Ecco tutte le anticipazioni:tv arriva suNon è ancora stata ufficializzata la data di messa indi, labritannica ideata da Neil Jordan, ma possiamo anticiparvi cheha acquisito iufficiali. Dopo essere stata trasmessa da Sky in Austria, Germania, Regno Unito, Irlanda ed Italia sul canale a pagamento di Sky Atlantic, ladi genere giallo – drammatica arriva in chiaro su. Non appena sarà annunciata la data di messa in ...