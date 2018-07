Riunione Salvini-Conte | tra le priorità il rafforzamento delle frontiere esterne

Migranti - Seehofer/ “Negozieremo il rinvio dei profughi in Italia”. Settimana prossima Riunione con Salvini : Migranti, Seehofer: “Negozieremo il rinvio dei profughi in Italia”. Settimana prossima riunione con il ministro dell'Interno Salvini, nonché con quello austriaco(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 17:14:00 GMT)

Governo - Di Maio dopo la Riunione dei gruppi M5s : “Quanto tempo do a Salvini? Non è un ultimatum” : Poco prima della mezzanotte, Luigi Di Maio, dopo la riunione dei gruppi parlamentari del M5s, è stato intercettato da alcuni cronisti all’uscita da un ristorante. Ha poca voglia di parlare ma della nuova proposta che riguarda Paolo Savona, ma chiarisce: “La mia proposta non è un ultimatum a Matteo Salvini“.

Standing ovation per Salvini alla Riunione della Lega ma la protesta contro Mattarella si sposta in aula in Senato : A due giorni dall'inizio della 'guerra totale contro Sergio Mattarella, Matteo Salvini serra i ranghi della Lega. Stamane il segretario ha riunito prima i deputati e i Senatori, riunione avviata con una Standing ovation corale per lui. E poi il consiglio federale della Lega: riunione breve per fare il punto della situazione e soprattutto dei rapporti (burrascosi) con Forza Italia. Ma ora la battaglia si sposta in Senato. Nel pomeriggio l'aula ...

In corso Riunione tra Giuseppe Conte - Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Sergio Mattarella si è preso del tempo per decidere se dare l’incarico a Giuseppe Conte, il nome proposto da Matteo

Governo M5S-Lega : Riunione tra Di Maio e Salvini sul Premier : Domenica 20 maggio 2018 - Mentre nelle piazze italiane iscritti e attivisti di MoVimento 5 Stelle e Lega spiegano il contratto di Governo, questa mattina i leader delle due forze politiche si sono incontrati a Roma. La riunione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è durata poco più di un'ora e molto probabilmente hanno discusso del Premier e della squadra di Governo. I due leader sono in contatto telefonico costante. Gli elettori del M5S dicono ...

Salvini e Di Maio al lavoro per il contratto di governo : diffuso il video (muto) della Riunione : Sul contratto “tutto chiuso”. Così fonti M5S spiegano l’esito della riunione tra i due leader Salvini e Di Maio e i dirigenti Lega e M5S. Nel video diffuso dal Movimento cinque stelle, alcuni momenti della riunione del 17 maggio L'articolo Salvini e Di Maio al lavoro per il contratto di governo: diffuso il video (muto) della riunione proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo Lega-M5s - Salvini-Di Maio : Riunione in corso/ Diretta live : “Tema immigrazione parte del contratto” : Governo Lega-M5s, Berlusconi dà via libera a M5s e Lega: Di Maio e Salvini trattano su premier e programmi, "significativi passi avanti". Le ultime notizie: il nodo delle nomine(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:01:00 GMT)