Ritrovato il corpo della sub dispersa | un robot lo ha individuato a 80 mt di profondità

Arenzano - Ritrovato il corpo della sub. Era nelle vicinanze della Haven | : A individuare il cadavere della donna, residente a Torino, è stato il robot subacqueo “Rov” dei vigili del fuoco

“Ciao a tutti”. Gianmarco - 28 anni - l’ultima frase prima di morire. Il suo corpo Ritrovato in Spagna : ecco cosa si sa di questa triste vicenda : “Ciao a tutti” seguito da un cuoricino, lo stesso che si usa per dimostrare affetto e amore. Così Gianmarco, 28 anni, attraverso la bacheca di Facebook ha salutato i suoi amici prima di togliersi la vita. Il 28enne salernitano, residente nei pressi di piazza Casalbore, ha messo in atto l’insano gesto in Spagna, dove era arrivato venerdì scorso. Un viaggio di piacere per salutare gli amici con cui aveva condiviso il progetto Erasmus. Ora, ...

Lubiana : È di Davide Maran il corpo Ritrovato nel fiume : È di Davide Maran il corpo ritrovato martedì scorso nel fiume Ljubljanica a Lubiana, in Slovenia. Le autorità locali hanno diffuso oggi la notizia aggiungendo che dall'autopsia sul cadavere dello studente di 26 anni originario di Cento (Ferrara) non ci sono segni di violenza. Davide Maran era a Lubiana per motivi di studio.L'ultima traccia del giovane domenica 25 marzo all'alba mentre a piedi percorreva via Kersnikova a Lubiana. La polizia ...

Castel Gandolfo - Ritrovato il corpo di Elnur annegato nel lago due settimane fa : Ci sono volute due settimane di ricerche per ritrovare il corpo del ragazzo di Elnur Babayev, 29 anni dell'Azerbaigian scomparso il 2 giugno nelle acque del lago a Catel Gandolfo, vicino Roma. Il ...

Orrore in Indonesia : il corpo intatto di una donna Ritrovato nella pancia di un pitone di 7 metri [VIDEO] : In Indonesia, l’attacco di pitoni giganti a persone ignare sta crescendo ad un tasso allarmante: in un altro terrificante incidente, un pitone reticolato di 7 metri ha ingoiato una persona nell’Indonesia centrale. La vittima, una donna di 54 anni di nome Wa Tiba, risultava dispersa da giovedì sera dopo essere stata a controllare il suo orto in un villaggio dell’isola di Muna, pochi chilometri a sud-est dell’isola di Sulawesi. Il giorno dopo la ...