Ritiro Inter Spalletti e i nerazzurri ad Appiano | definito il programma di amichevoli

Inter - col Ritiro ad Appiano riparte la stagione. Per Florenzi spunta il Chelsea : MILANO - L'Inter riparte domani per iniziare a preparare la stagione 2018-2019. Un anno in cui i nerazzurri saranno impegnati in campionato, Champions League e coppa Italia. Luciano Spalletti ...

Inter - lunedì scatta il Ritiro ad Appiano Gentile : I nerazzurri resteranno al Centro Suning per due settimane: Spalletti pronto a godersi i nuovi rinforzi, prima amichevole il 14 luglio a Lugano

Radja Nainggolan arriva all’Inter già dai primi giorni del Ritiro : All’Inter arriva Radja Nainggolan. Alla Roma vanno 23,5 milioni più i cartellini di Santon e Zaniolo. Luciano Spalletti riabbraccia un suo

Inter - Ritiro al via il 9 luglio ad Appiano : La stagione 2018/19 dell‘Inter partira’ ufficialmente il prossimo 9 luglio, con l’inizio del ritiro. A differenza degli anni passati, la squadra nerazzurra svolgera’ la preparazione Interamente al Centro Sportivo Suning, come reso noto dal club in un comunicato ufficiale. E’ infatti scaduto il contratto con Riscone di Brunico, sede dei ritiri nelle scorse stagioni, e l’Inter ha cosi’ deciso di ridurre ...

Serie A Inter - Ritiro dal 9 luglio ad Appiano : MILANO - La stagione 2018/19 dell' Inter partirà ufficialmente il prossimo 9 luglio, con l'inizio del ritiro. A differenza degli anni passati, la squadra nerazzurra svolgerà la preparazione ...

Inter - Ritiro estivo ad Appiano Gentile : si comincia il 9 luglio - prima amichevole col Lugano : Una nuova, importantissima stagione al via, quella del ritorno in Champions League: l'Inter è pronta a ricominciare a lavorare. La società nerazzurra ha annunciato date e luoghi del ritiro estivo in ...

Inter - ufficiale la data del Ritiro : dal 9 luglio squadra ad Appiano Gentile : La formazione nerazzurra si ritroverà a partire dal 9 luglio: quest’anno il ritiro si svolgerà Interamente nel centro di allenamento ad Appiano Gentile. L'articolo Inter, ufficiale la data del ritiro: dal 9 luglio squadra ad Appiano Gentile è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lazio - dal Ritiro alla prima amichevole internazionale estiva : le date : AMICHEVOLI Lazio Tra poco più di un mese parte il ritiro di Auronzo. Dal 10 luglio, come riporta il Corriere dello Sport, partiranno i test fisico-attitudinali a Formello, preceduti dalle visite in Paideia. Il ritiro parte dal 15 al 28, con la prima amichevole fissata per il 25 contro la Triestina. A fine ritiro,...

Inter - estate a basso chilometraggio : Ritiro ad Appiano e voli corti : Saltata la parte asiatica del grande torneo estivo che raggruppa i migliori club del mondo , visto che molte squadre sarebbero state prive delle loro stelle impegnate al Mondiale russo, , negli Usa ...

Internazionali - Ritiro Keys : Halep ai quarti - passa anche la Svitolina : Simona Halep scrive un piccolo record: si qualifica ai quarti degli Internazionli Bnl d'Italia 2018 avendo trascorso a malapena un'oretta in campo. La numero uno del mondo, che i 60 minuti li ha impiegati tutti ieri per rifilare un eloquente 6-1 6-0 a Naomi Osaka , oggi ha beneficiato del ritiro di Madison Keys , finalista al Foro Italico nel 2016. L'americana, ...

Internazionali - Ritiro Keys : Halep ai quarti senza giocare : Simona Halep scrive un piccolo record: si qualifica ai quarti degli Internazionli Bnl d'Italia 2018 avendo trascorso a malapena un'oretta in campo. La numero uno del mondo, che i 60 minuti li ha impiegati tutti ieri per rifilare un eloquente 6-1 6-0 a Naomi Osaka , oggi ha beneficiato del ritiro di Madison Keys , finalista al Foro Italico nel 2016. L'americana, ...

Juventus - Piqué intervista Buffon : "Ritiro? Un po' di paura c'è - ma studierò' : Ricordo che in quel momento ero molto felice perché era la mia prima chance di mostrare al mondo chi fosse Buffon e che fosse un buon portiere. Ricordo che la gioia vinse la paura prima di una ...

Roberta Vinci annuncia il Ritiro agli Internazionali di Tennis a Roma/ KO al primo turno : lacrime e ovazione : Roberta Vinci annuncia il ritiro agli Internazionali di Roma: dopo il KO al 1° turno con la Krunic, la 35enne Tennista pugliese dà l'addio in un Foro Italico stracolmo tra lacrime e applausi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:02:00 GMT)

Internazionali - la Vinci perde e annuncia il Ritiro : 'Non ne potevo più' : Roberta Vinci ha detto basta. Lo si sapeva, ma oggi, in un Pietrangeli caldo e commosso, è arrivata la conferma ufficiale. 'Scusate, ma non potevo più. Da domani sono in vacanza, va-can-za!!!', ha ...