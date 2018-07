Ritirati prodotti surgelati da Findus per rischio listeria

Epidemia di listeria - Ritirati prodotti surgelati : ecco quali sono : Scatta l'allarme listeriosi e si allarga il numero di prodotti surgelati ritirati dai supermercati. Dopo che Findus, in via...

Listeria - paura per il batterio : il rischio viene da Findus e Lidl - prodotti già Ritirati : E’ allarme Listeria per alcune marche di minestroni surgelati. Il problema ha costretto Findus e Lidl a ritirare alcuni lotti, ma a quanto pare la criticità si starebbe allargando a macchia d’olio in tutta Europa. Le ultime notizie rilevano che anche in Germania, Regno Unito ed Austria altri brand stiano avendo la necessità di richiamare alcuni lotti di produzione. La necessità nasce dal rischio di contaminazione da parte di un batterio che, già ...

Findus : Ritirati alcuni prodotti - ecco i lotti interessati [DETTAGLI] : Findus, in linea con la sua politica di massima tutela dei propri consumatori e della qualità dei propri prodotti, sta conducendo un richiamo volontario in via del tutto precauzionale di alcuni prodotti ‘Minestrone’. Lo rende noto il gruppo in un comunicato. La decisione, “volontaria e in via del tutto precauzionale”, di richiamare questi prodotti, sottolinea la società “è stata presa a seguito della segnalazione ...

AIFA - Ritirati LOTTI FARMACI CON VALSARTAN/ Impurità forse cancerogene tra prodotti Cina : elenco 748 medicine : AIFA, RITIRATI LOTTI FARMACI con VALSARTAN: cancerogeni? Il principio attivo prodotto in Cina presenta delle Impurità e l'agenzia del farmaco ha preferito ritirare dal mercato prodotti(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 11:42:00 GMT)

Ragazza trova due aghi nella mozzarella - Ritirati dal mercato 3.840 prodotti : Due aghi da cucire in una mozzarella venduta in un supermercato di via Masaccio, a Firenze. La scoperta è stata fatta ieri sera da una cliente, una giovane studentessa, che ha aperto la confezione ...

Allerta alimentare - due prodotti Ritirati : nota farina per dolci e salame Video : Continuano le allerte in campo alimentare in tutta Italia. Nei giorni scorsi, era stato diffuso un richiamo per il ritiro dal mercato di una farina di nocciole a marchio Life per la possibile presenza di alfatossine oltre i limiti. Successivamente Lidl Italia ha diffuso il richiamo per la presenza dell'allergene senape in un lotto di pizza [Video]. Sulla confezione del prodotto non era stata segnalata la possibile presenza di senape e quindi per ...