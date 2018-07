Risolto un bug di Google Foto sulle ROM personalizzate per Google Pixel e Pixel XL

Bug scovato e Risolto in qualche ora - Google è sempre più efficiente : Un bug nella versione beta più recente dell'applicazione Google ha causato la scomparsa dei campi di testo dal Google Feed per alcuni utenti. Per fortuna è già uscita la versione aggiornata dell'app per correggere questo problema! L'articolo Bug scovato e risolto in qualche ora, Google è sempre più efficiente proviene da TuttoAndroid.