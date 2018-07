optimaitalia

: Rinata la batteria per Huawei P9 Lite Vodafone con aggiornamento B145: i primi dati - OptiMagazine : Rinata la batteria per Huawei P9 Lite Vodafone con aggiornamento B145: i primi dati -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Sta decisamente mantenendo le promesse l'ultimissimodedicato al cosiddettoP9, in linea con quanto vi avevo anticipato lo scorso weekend su queste pagine. Mi riferisco alla firmware, quello che a conti fatti introduce la patch per la sicurezza di giugno e che al contempo consentirà al pubblico di toccare con mano diverse funzioni. Inutile essere ripetitivi sulla natura del pacchetto software (con il link sopra riportato troverete tutte le informazioni del caso), mentre risulta molto più interessante concentrarsi sugli effetti del pacchetto software.In particolare, in molti stanno mettendo in evidenza gli ottimi risultati ottenuti sul fronte della, con un incremento dell'autonomia che oscillerebbe tra il 10 ed il 20%. Davvero niente male, se si pensa che non c'era un trend positivi dalla patch antecedente al rilascio di Android ...