Rifiuti | lanciano immondizia da auto | multati automobilisti ad Agrigento

sportfair

: Appalti per 5 nuove piattaforme ecologiche per imballaggi. Interventi a Loreto Aprutino, Civeta, Lanciano, Val Vibr… - Cityrumors_it : Appalti per 5 nuove piattaforme ecologiche per imballaggi. Interventi a Loreto Aprutino, Civeta, Lanciano, Val Vibr… - ZonaLocale : LANCIANO - Con l'app, già disponibile per Android e a breve anche per iPhone, sarà possibile consultare i calendari… - CerManager : @greenMe_it @eelst Elio e Le Storie Tese lanciano la Canzone Circolare: si potrà riciclare all'infinito per salvare… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Palermo, 9 lug. (AdnKronos) – Ancora ‘lanciatori seriali’ diripresi dalle telecamere della speciale squadra di vigilanza ambientale della Polizia locale di. Nelle ultime ore sono stati ripresi duemobilisti, l’uno a Fontanelle e l’altro in via Caruso, nei pressi della statale– Raffadali accostare e liberarsi dei sacchetti della spazzatura. Individuate le targhe dellevetture, i due trasgressori sono stati pesantemente sanzionati. “I controlli da parte dei vigili urbani si intensificano – spiegano dal Comune – ma purtroppo permane da parte di alcuni cittadini incivili, l’abitudine di liberarsi deiscaricandoli dove capita”. Intanto stanno per partire pene più severe per i trasgressori che prevedono anche il sequestro del mezzo. L'articolo...