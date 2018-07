Ricerca | un test del sangue per predire leucemia anni prima dell’esordio

La molecola speciale contro l'osteoporosi testata nello spazio : il Comune premia due Ricercatori pugliesi : Approfondimenti molecola nello spazio per studiare cura contro osteoporosi: l'Università di Bari 'vola' in orbita con la Nasa 13 marzo 2018 Una molecola 'ideale' per prevenire l'osteoporosi, testata ...

Ricerca : dal microbiota intestinale risposte alla steatosi epatica : Misurare i metaboliti prodotti dai batteri intestinali potrebbe facilitare la diagnosi della steatosi epatica, malattia che colpisce i pazienti obesi. Secondo una nuova Ricerca, pubblicata sulla rivista ‘Nature Medicine’, i composti chimici prodotti dalla flora intestinale potrebbero essere utilizzati per individuare le prime fasi della steatosi epatica, una malattia del fegato spesso associata all’obesità, al diabete e alla ...

Google testa una nuova Ricerca per immagini che ricorda tanto Pinterest : Google sembra aver decisamente tratto inspirazione da Pinterest per la nuova visualizzazione della ricerca immagini, in fase di test su desktop. L'articolo Google testa una nuova ricerca per immagini che ricorda tanto Pinterest proviene da TuttoAndroid.

Ricerca : elevati livelli di testosterone aumentano il rischio cardiovascolare in menopausa : Una Ricerca pubblicata sul Journal of the American College of Cardiology ha rilevato che il rischio cardiovascolare associato alla menopausa è più alto in presenza di elevati livelli di testosterone (maschile) e bassi livelli di estrogeni (femminili). Lo studio ha coinvolto 2834 donne seguite per oltre 12 anni con visite e analisi periodiche: sono state monitorate ogni 9-12 mesi e sono stati registrati tutti gli eventi cardiovascolari ...

Salute - Ricerca : il microbiota intestinale predice il tumore al fegato : Grazie a una ricerca condotta presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con la Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori si è scoperto come predire chi si ammalerà di tumore del fegato tra soggetti a rischio perché con cirrosi epatica e fegato grasso. Cruciale è lo studio del profilo del microbiota intestinale. La scoperta, resa nota sulla ...

Raid nel bar : arrestati i 2 picchiatori - due Ricercati Il barista : mai piegare la testa : Indagine dell’Antimafia. Il gestore: ho paura per i miei figli. Minniti: non restino impuniti. Quella Ferrari nera con cui il clan nomade che da 30 imperversa nel quartiere periferico compie le ronde