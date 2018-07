Rete 4 congeda Emanuela Folliero dopo 28 anni

Rete4 congeda Emanuela Folliero. Ultimo annuncio per lo storico volto della Rete : Ultimo annuncio di Emanuela Folliero “Vi ringrazio per aver seguito i programmi della nostra rete, vi auguro una felice notte, un’estate meravigliosa, e una vita piena di gioia. Ciao a tutti” Con queste parole dopo 28 anni di onorato servizio Emanuela Folliero ha salutato la scorsa notte i telespettatori di rete4, canale in cui aveva esordito come annunciatrice nel lontano 1990. La rete diretta da Sebastiano Lombardi, come ...