Renzi tratta con Mediaset : pronto il suo programma tv : Matteo Renzi sta trattando con Mediaset. Già, proprio così. L'ex segretario del Partito Democratico e attuale Senatore dello stesso, sta trattando con l'azienda di Berlusconi per venderle un programma televisivo storico-culturale su Firenze. A quanto pare Renzi avrebbe già molto materiale girato e montato, che avrebbe già proposto a Discovery e Sky ricevendo in risposta un 'no, grazie'.D'altra parte non si tratta di una novità assoluta. Lo ...

Il programma tv di Renzi? Aperta la trattativa con Mediaset : Un ruolo 'alto', quindi, che gli permetta di mantenere una certa credibilità anche in politica, che Renzi non ha certo intenzione di abbandonare,. Il programma praticamente c'è già, molto materiale è ...

Roma - Monchi : "Trattativa in stallo per FloRenzi. Mertens? Non è un obiettivo" : Il ds giallorosso, nel giorno della presentazione di Coric e Bianda, chiude al belga del Napoli, mentre non si nasconde su Forsberg: ''Mi piace da prima del Mondiale''

M5s - Di Maio : “Sondaggi negativi? Noi trattati da inesperti - ma in 5 anni abbiamo mandato a casa Renzi e Berlusconi” : “La Lega è avanti a noi nei sondaggi? Credo vada bene così, perché questo schema ha sempre portato fortuna al Movimento: sottovalutati, trattati come inesperti e in cinque anni abbiamo mandato a casa tutti: Letta, Gentiloni, Renzi e Berlusconi”. Sono le parole del ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in merito ai sondaggi che vedono il Carroccio d’avanti, nell’intenzione di voto, al ...

FLORenzi ALL'INTER/ Calciomercato - un corteggiamento iniziato sei anni fa : la Roma tratta il rinnovo : FLORENZI ALL'INTER: offerta forte, se con la Roma salta il rinnovo i nerazzurri sono pronti all'assalto. Entrambe le società studiano anche nomi alternativi(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:48:00 GMT)

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : FloRenzi vicino al rinnovo con la Roma - Vidal piace al Napoli : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI SABATO 2 GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. Domenica 3 giugno dedicata alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ...

Monchi inizia a trattare per il rinnovo di FloRenzi : ... scrive Andrea Pugliese su ' La Gazzetta dello Sport '. Monchi ha in agenda un incontro con il procuratore del giocatore , Alessandro Lucci, per iniziare a capire come arrivare a dama. La Roma non ...

Renzi e Di Maio - i contatti ci furono poi la trattativa è saltata. Il ruolo di Boschi : L’ex segretario decise di intervenire per bloccare i contatti con il Movimento 5 Stelle dopo le parole del «reggente» dem Maurizio Martina

Renzi e Di Maio - i contatti ci furono poi la trattativa è saltata. Il ruolo di Boschi : L’ex segretario decise di intervenire per bloccare i contatti con il Movimento 5 Stelle dopo le parole del «reggente» dem Maurizio Martina

Renzi e Di Maio - i contatti ci furono. Così saltò la trattativa : Questo matrimonio non s'ha da fare, né domani né mai. Ai Promessi Sposi , per affinità, l'ex leader del Pd ha sempre preferito Il Principe . Ma sta di fatto che è stato lui a stoppare quell'accordo ...

"Ecco i favorevoli alla trattativa con M5S". Le "liste di proscrizione" filoRenziane scatenano l'ira di Franceschini e Martina : Una "gogna", un "bollino di infamia" o "liste di proscrizione". A poche ore dalla Direzione del Partito Democratico che avrebbe dovuto decidere l'eventuale apertura a una trattativa di governo con M5S, poi morta sul nascere dopo il "diktat" di Matteo Renzi ospite da Fabio Fazio, le polemiche non si smorzano, anzi aumentano. Non solo tra i dirigenti del Pd, impegnati sulla conta interna, ma anche tra militanti che da settimane rilanciano ...

Trattative governo : Renzi blocca l'asse M5S-PD - mentre Salvini rilancia [LIVE] : Segui su Blasting News il live della giornata politica, con tutti gli aggiornamenti sulle Trattative per la formazione del governo tra M5S, PD e Lega. #diretta

Trattative governo : Renzi blocca l’asse M5S-PD - mentre Salvini rilancia [LIVE] Video : Trattative governo: il live della giornata politica Siamo arrivati alla vigilia della direzione del Partito Democratico che dovra' sancire in modo definitivo il no dei dem alla proposta arrivata da parte del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio [Video]di sedersi attorno ad un tavolo per firmare un contratto di #governo alla tedesca. Dopo la netta chiusura ai grillini di Matteo Renzi [Video]nei confronti dei grillini, arrivata nel corso della ...

Trattative governo : Renzi blocca l’asse M5S-PD - mentre Salvini rilancia [LIVE] : Siamo arrivati alla vigilia della direzione del Partito Democratico che dovrà sancire in modo definitivo il no dei dem alla proposta arrivata da parte del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio di sedersi attorno ad un tavolo per firmare un contratto di governo alla tedesca. Dopo la netta chiusura ai grillini di Matteo Renzi nei confronti dei grillini, arrivata nel corso della trasmissione "Che tempo che fa" di Fabio Fazio in onda domenica sera su ...