romadailynews

: Renzi: rimpianti per assenza Italia a mondiale, complimenti Giappone: Roma – Il Regno Unito… - romadailynews : Renzi: rimpianti per assenza Italia a mondiale, complimenti Giappone: Roma – Il Regno Unito… - XiaoPen87264405 : @CarloCalenda @MarcoCantamessa Forse nel senso che non abuserád Decreti e fiducie come i mai rimpianti governi Mont… - PaoloCavallanti : RT @LoGnorante: @antoniopolito1 Quanti rimpianti. Berlusconi Renzi Monti Verdini Boldrini Speranza Bonino Fornero D'Alema Brunetta Poletti… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Roma – Il Regno Unito “puo’ consolarsi col calcio, anche se sarebbe piu’ corretto dire l’Inghilterra puo’ consolarsi col calcio: semifinale raggiunta. Pensare che le quattro semifinaliste siano Francia, Belgio, Inghilterra e Croazia fa solo aumentare iazzurri. E tuttavia la scena piu’ bella di questoper me e’ quella delche perde all’ultimo secondo coi belgi dopo aver dominato larga parte del match”. “Usciti per un 3-2 assurdo, un autentico harakiri sportivo, che ti fanno isi dopo una sconfitta del genere? Ripuliscono lo spogliatoio in silenzio da cima a fondo e lasciano un biglietto di ringraziamento all’organizzazione. Tanto di cappello. Un gesto del genere andrebbe fatto vedere a tutti i livelli del calciono a cominciare dal settore giovanile”. Lo scrive Matteo ...